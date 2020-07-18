Чем удивит сезон-2020

Отвечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин

Пик спроса на южные туристические направления в России в этом году придется на август, а курортный сезон продлится дольше обы­чного, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В интервью "РГ" он рассказал, чем будет привлекательно это лето для туристов и почему так востребован Краснодарский край.

В Краснодарский край летят со всей страны, так как здесь есть все возможности для отдыха. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Юрий Александрович, лето в разгаре, а курортный сезон из-за действовавших ограничений только начался. Туристическое лето состоится?

Юрий Барзыкин: Туристский сезон будет, но другой, необычный. Март, апрель, май, половина июня выпали. Но теперь туристы поехали к морю, начинает действовать, как говорят, отложенный спрос. Он будет нарастать в июле и августе, захватит сентябрь.

Цены теперь тоже начнут расти?

Юрий Барзыкин: Стоимость отдыха в этом сезоне в целом будет на уровне прошлого года, а иногда даже ниже, если брать турпакет. Например, авиаперелеты, особенно по чартерным программам, в июне стоили на 25% меньше, чем в прошлом году. Гостиницы также дают очень хорошие цены. Были предложения по размещению в оте­лях четыре звезды до 2 тысяч рублей в сутки. Есть разные варианты размещения, достойные предложения.

В июле, конечно, разрыв в ценах с прошлым годом будет сокращаться, то есть цены будут подрастать. Так что стоит планировать туры, поездки. Чем раньше, тем будет дешевле.

Российские южные курорты смогут принять всех желающих?

Юрий Барзыкин: Конечно, смогут. По итогам года людей на курорты все же приедет меньше, чем в прошлом году, примерно на треть. Это только кажется, что из-за закрытых зарубежных направлений турпоток перераспределится. Нельзя сказать, что все те, кто не поедет за рубеж, поедут на юг России. Таких будет около 30%. Остальные станут ждать открытия зарубежных направлений, могут отправиться путешествовать по стране, например, на Байкал или в Хакасию, либо вообще никуда не поедут. Примерно половина тех, кто обычно ездил отдыхать, в этом году не планируют путешествий, потому что потратились за время самоизоляции.

В пиковые месяцы - июле, августе этого года - поток туристов на море вырастет по сравнению с теми же месяцами прошлого года?

Юрий Барзыкин: Турпоток, может, и вырос бы. Но для средств размещения действует особый порядок работы, установленный Роспотребнадзором. Например, нужно предоставлять отдельные номера. Так что все равно гостиницы будут заполнены только на 50-60%. А в прошлом году бывало больше 100%.

От этого может выиграть частный сектор?

Юрий Барзыкин: Да, частный сектор тоже может предлагать очень даже неплохие варианты. За счет размещения в частных домах, квартирах количество отдыхающих может увеличиться. Отдохнуть смогут и те, кто рассчитывает на бюджетный вариант. Но люди уже вкусили качественный отдых. Они теперь хотят, чтобы были комфортные номера, хорошее обслуживание, красивая территория отеля, свой пляж.

Российские курорты могут конкурировать с зарубежными?

Юрий Барзыкин: Могут. Мы часто сами мало ценим свои возможности, думаем, что сильно отстали. На самом деле у нас есть предложения, не уступающие зарубежным. Пока закрыты международные направления, есть возможность хорошо изучить возможности для отдыха внутри страны. Кстати, в этом еще одна особенность сезона 2020 года. На российские курорты приедут те, кто раньше здесь вообще не был или был очень давно. Они думали, что у нас на юге все тот же советский сервис, отсталый и дорогой, а теперь увидят совсем иную картину. Есть очень достойные предложения. Например, приморские курорты Большого Сочи и горный кластер Красная Поляна. Можно жить в горах, а через полчаса оказаться уже на берегу моря. В итоге туристы, только сейчас посетившие российские туристические направления или побывавшие здесь последний раз очень давно, станут возвращаться. Тем самым внутренний турпоток будет расти в будущем. У нас сейчас возвратный туризм в Крым, Краснодарский край уже составляет более 70%. К таким показателям можно стремиться и по другим внутренним туристическим направлениям.

Краснодарский край традиционно в лидерах спроса среди туристических направлений. Чем он привлекает туристов, какой опыт могли бы перенять другие направления?

Юрий Барзыкин: Во-первых, здесь представлены все возможности для различных сегментов отдыха. Больше становится отелей, работающих по системе "все включено". Много таких отелей работает в Имеретинской низменности в Сочи. Рядом комфортная набережная, Олимпийский парк, объекты олимпийского наследия. Есть отели и пять, и четыре, и три звезды.

Во-вторых, сейчас Краснодарский край привлекателен возможностями лечения и оздоровления, чего нет нигде в другом месте. Сочи, Анапа, Геленджик предоставляют возможности оздоровительного туризма.

Помимо пляжного отдыха появились еще и новые познавательные туры. Например, "Золотое кольцо Боспорского царства", которое включает в себя и Краснодарский край, и Крымский полу­остров, захватывает даже Ростовскую область. Можно проехать по городам, где сохранилось древнегреческое наследие.

В Краснодарский край повторно приезжают более 70% туристов

Развивается экотуризм, агротуризм. Есть винные туры в Анапе, которые очень востребованы. Гастрономическое направление туризма также привлекает все больше людей. Например, можно поехать посмотреть, как добывают мед, попробовать не разбавленный, а самый настоящий продукт.

Есть туры, где можно посмотреть, как собирают чай, орехи, готовят козий сыр. Существуют разные мнения, но складывающаяся черноморская кухня все же уникальна.

Наконец, в Краснодарском крае очень развита инфраструктура торговли, обслуживания. Это копия Москвы. В регионе есть абсолютно все торговые сети, предприятия быстрого питания, супермаркеты. Люди здесь попадают в свою привычную среду.

Развитие туристской инфраструктуры нужно синхронизировать с поддержкой потребителя, то есть дать возможность россиянам поехать на отдых. Фото: РИА Новости

А россияне вообще любят путешествовать, может быть, большинство так и хотели бы постоянно находиться в своей привычной среде?

Юрий Барзыкин: Россияне, конечно, любят путешествовать. По опросам, более 70% хотели бы путешествовать. Желать-то они желают, но средств мало. К сожалению, только около 40% могут реально куда-то поехать. Причем из них только 25% могут поехать по стране, а остальные выезжают в пригороды, на дачу.

Конечно, нам нужно синхронизировать развитие инфраструктуры, проектов по туризму с поддержкой потребителя. Дать возможность россиянам поехать.

Конечно, некоторые меры уже есть. Например, работодатель может финансировать отдых сотрудников внутри страны и получить за это льготы по налогам. Субсидируются авиаперелеты по России. Но этих мер пока недостаточно.

Если мы хотим, чтобы туризм вышел быстрее из кризиса, надо стимулировать к путешествиям самих туристов.