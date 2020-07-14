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14.07.2020 19:06
Рубрика: Спорт

Дебют придется отложить

Капризов и Сорокин подписали контракты с клубами НХЛ, но выйти на лед за океаном смогут только зимой
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
Накануне сразу двое топовых российских хоккеистов подписали контракты новичка с клубами Национальной хоккейной лиги.

Лучший снайпер двух последних сезонов Континентальной хоккейной лиги Кирилл Капризов продолжит карьеру в "Миннесоте", один из лучших голкиперов КХЛ Илья Сорокин заключил соглашение с "Айлендерс". Кроме того, вступил в силу контракт Александра Романова с "Монреалем", оформленный еще в мае. В КХЛ все трое выступали за ЦСКА.

В Континентальной хоккейной лиге Кирилл Капризов стал суперзвездой. В НХЛ форварду придется начать все сначала. Фото: Михаил Синицын

То, что Капризов и Сорокин намерены продолжить карьеру за океаном, было известно давно, однако из-за коронавируса эпопея с подписанием контрактов затянулась. Дело в том, что НХЛ сразу высказалась против участия названных игроков и других новичков из Европы в сезоне 2019/20, который был на паузе с 12 марта и должен возобновиться 1 августа. Свою позицию лига мотивировала желанием сохранить целостность составов участвующих команд.

То есть с учетом того, что начало следующего сезона сдвинется на январь, Капризову и компании фактически предлагалось ждать дебюта за океаном полгода. В этой ситуации неопределенности у ЦСКА появился шанс уговорить кого-нибудь из хоккеистов остаться в КХЛ еще на один сезон. Буквально на днях президент клуба Игорь Есмантович уверял, что армейцы "делают все возможное, чтобы оставить Сорокина в ЦСКА".

В итоге НХЛ вместе с профсоюзом игроков удалось выработать компромиссное решение. В этом сезоне Капризов, Сорокин и Романов все же не сыграют. Если вспомнить, что ЦСКА последний матч провел 8 марта, их простой составит почти 9 месяцев. Зато все трое смогут тренироваться со своими командами, осваиваться в новой обстановке. А главное - хоккеисты получили право "сжечь" первый год по контракту новичка (то есть сезон 2019/20 пойдет им в зачет). Наибольшую выгоду от этого получит как раз 24-летний Сорокин.

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Напомним, что по правилам лиги годовая зарплата дебютанта не может превышать 0,925 млн долларов. У Ильи контракт новичка рассчитан на год. А значит, уже в ноябре Илья станет ограниченно свободным агентом и сможет подписать в НХЛ полноценный контракт. Сообщалось, что документ уже готов, но на момент подписания этого номера "РГ" его детали еще не были обнародованы. Что касается Капризова, в силу возраста (Кириллу 23 года) форвард мог оформить "новичковый" контракт минимум на два года, но де-факто он будет действовать всего один сезон, после чего экс-армеец, наверняка, получит хорошие деньги.

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Тем временем с 13 июля клубы НХЛ получили также возможность подписывать новые контракты с игроками, у которых действующие соглашения заканчиваются в следующем сезоне. Один из таких - капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Сезон 2021/22 станет для нападающего последним по 13-летнему контракту на 124 млн долларов. Впрочем, сам 34-летний игрок заявил, что пока не вел переговоров на эту тему.

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