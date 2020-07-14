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14.07.2020 14:33
Рубрика: Спорт

Карпин с юмором ответил на письмо президента РПЛ в комитет по этике РФС

Текст: Максим Домчев

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на обвинения в нанесении ущерба имиджу чемпионата России по футболу.

Фото: Istock
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На своей странице в Instagram Карпин опубликовал письмо, направленное президентом Российской премьер-лиги Сергеем Прядкиным в адрес комитета по этике Российского футбольного союза, с требованием наказать главного тренера "Ростова" за высказывания о том, что нынешний чемпионат страны по футболу, возобновившийся после перерыва из-за пандемии коронавируса, является ненормальным.

В письме Прядкин указал, что слова Карпина, раскритиковавшего лигу за то, что ко всем клубам разные подходы со стороны Роспотребнадзора, а некоторые вообще скрывали больных, наносят репутационный ущерб как лиге, так и чемпионату России.

"Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской Премьер-Лиги", - как всегда с юмором ответил Карпин.

Высказывания Карпина будут рассмотрены на заседании комитета по этике РФС, который состоится 17 июля.

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