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14.07.2020 18:26
Рубрика: В мире

Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий"

Текст: Александр Борисов (Белград)

Глава сербской общины Вождовац и функционер Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича - Александар Савич вызвал недовольство посольства Киева в Белграде. Украинских дипломатов возмутило то, что политик для описания причинно-следственных связей захлестнувших на прошлой неделе Сербию беспорядков использовал термин "украинский сценарий".

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"Недавно глава общины Вождовац Александар Савич, комментируя протесты в Сербии, в негативном свете упомянул "украинский сценарий", - говорится в официальном сообщении посольства Украины в Сербии. - В этой связи посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в Республике Сербии. В то же время, посольство считает неприемлемыми попытки вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности, прибегать к негативным публичным оценкам сознательного европейского выбора, сделанного украинским народом со стороны любых иностранных должностных лиц - включая главу общины Вождовац. Имеем честь напомнить Александару Савичу, что то, что он пренебрежительно называет "украинским сценарием", было борьбой украинцев за свои права против коррумпированного авторитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который мы заплатили дорогой ценой. Любые оценки этого выбора, положительные или отрицательные, должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики. Более того, в посольстве искренне удивлены критикой в адрес европейского выбора Украины от представителя политической силы, которая ведет Сербию в ЕС, принижая тем самым европейский выбор дружественного народа Украины".

Между тем

Напомним, с 2015 года послом Киева в Белграде является Олександр Александрович, снискавший здесь скандальную славу за счет своих провокационных антироссийских высказываний, которые неоднократно переполняли чашу терпения сербского руководства. МИД и экспертное сообщество страны указывали высокопоставленному дипломату на его место, подчеркивая недопустимость вмешательства в двусторонние отношения Сербии и России и обозначая возможность объявления украинца "персоной нон грата".

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Характерным является официальное заявление, сделанное в 2017 году, на тот момент госсекретарем МИД Сербии Ивицей Тончевым, в котором внимание общественности обращалось на скандальное интервью Александровича. В нем в числе прочего украинский посол бездоказательно говорил о том, что "у Республики Сербии отсутствует независимая внешняя политика и она инструмент в руках России, с помощью которого дестабилизируются Западные Балканы и "уничтожается Европа". Возмущение сербской стороны вызвало и то, что дипломат без каких-либо оснований вменяет Белграду в вину дестабилизацию ситуации в Македонии, попытку осуществления так называемого госпереворота в Черногории и поддержку сепаратизма в Боснии и Герцеговине. При этом госсекретарь МИД, шутя, делал акцент на том, что "хорошо, что интервью получилось недолгим, потому что далее Сербию, вероятно, обвинили бы в провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой".

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