Когда обувь без маркировки можно купить легально

При заказе обуви в заграничных интернет-магазинах требование об обязательной маркировке не работает. Но - в случае, если обувь приобретается в личных целях, а не на продажу, и поставляется напрямую из-за рубежа. Об этом рассказал "РГ" бизнес-аналитик оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Александр Долгиев.

"Если вы купили туфли на eBay или Aliexpress для себя и их везут непосредственно из-за границы, то они маркировке не подлежат. Поэтому никто не запрещает покупать туфли в европейском, американском или китайском магазине. Правила маркировки предусматривают, что такие исключения есть только для товаров для личного пользования и поставляемых из-за рубежа", - рассказал Долгиев.

В случае, когда товар заказывается на зарубежных маркетплейсах, но везут его со склада в России, то такая обувь маркируется. На каждую пару должен быть нанесен код Data Matrix.

При ввозе в Россию обуви, которая приобретена в заграничном магазине для себя, маркировка такой продукции также не требуется. Кроме того, не маркируются товары, которые продаются в магазинах беспошлинной торговли Duty Free.

Маркировка обуви в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Информацию о движения товаров производители, импортеры, дистрибьюторы, розничные продавцы должны передавать в систему "Честный знак".