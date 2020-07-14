Кому достанется кресло градоначальника Риги ценой в 170 тысяч евро

Дискуссии о том, кто возглавит властные структуры латвийской столицы на очередных выборах местного муниципалитета, намеченных на 29 августа, уже заранее приобретают привкус "политического деликатеса", признаются на берегах Даугавы гурманы остросюжетных баталий.

Тем более, что антикоррупционное бюро Латвии уже ровно неделю, не смыкая глаз, контролирует рекламные расходы партий и объединений, да и самих кандидатов в депутаты, партии которых могут потратить в избирательной карусели не более 170 тысяч евро.

Для русскоязычных жителей крупнейшего мегаполиса Латвии, которым без малого десять лет руководил лидер "Согласия" Нил Ушаков, этот вопрос на волне пандемии стал носить особенно остросюжетный характер. Как известно, три года назад его партия совместно с партнерами из "Честь служить Риге" стартовала при благоприятных условиях и, хотя с большими затратами, но смогла в третий раз удержать власть в столице. Правда, с преобладанием над оппозицией всего в один процент голосов. Это, констатируют аналитики, было сигналом от общества, что еще до коррупционного скандала, в котором был обвинен рижский мэр, партия начала существенно сдавать свои позиции в глазах избирателей, потеряв с 2014 года восемь депутатских мест.

Об этом, кстати, свидетельствовали и политические дуэли, которые стали в 2019 году самоубийственными для двух рижских мэров от партии "Честь служить Риге". Этнический латыш Дайнис Турлайс и Олег Буров, попытавшись по очереди продемонстрировать на публике партийную солидарность, оказались дирижерами, лишенными политического слуха.

Да и нынешний политический сезон для "Согласия" аналитики склонны считать временем штормового ненастья, несмотря на то, что еще осенью у его руля вместо евродепутата Ушакова, уже засветившегося в Брюсселе исключительно антироссийскими акциями, встал 60-летний лидер партийной фракции в парламенте Янис Урбанович, которого именуют "старожилом" латвийского парламентаризма.

Что смогут в этих условиях обещать русскоязычным избирателям социал-демократы, задаются вопросом обозреватели, если после ухода с поста лидера партии Ушков вынужден был покаяться с трибуны форума за многочисленные ошибки в руководстве организации. Но он, судя по его словам, не собирается отходить в сторону. А вот добавит ли свежего ветра в паруса "Согласия" избрание нового руководителя, тоже сказать пока сложно, хотя рейтинг партии в начале лета и составил 22,4 процента.

Да и Урбанович не особенно скрывает, что партия "переживает падение популярности". Самая большая проблема для организации, по его мнению, заключается в отсутствии эффективной коммуникации и обратной связи. Поэтому, полагает он, важно "добиваться живого взаимодействия между рядовыми членами партии, отделениями, правлением и депутатами".

К сожалению, признают рядовые "согласисты", в эпоху Ушакова политическая структура превратилась в соло для одного актера, что, кстати, было удобно и выгодно для его европейских кукловодов. Вот почему сейчас, убежден Урбанович, важно следовать двум идеологическим максимам: поддержке всех этнических групп ради достижения общей цели и максимального уровня социальной справедливости.

Возможно, что стратегическая задача соответствует и настроению в обществе. Но настораживает еще одна цифра социологических опросов. Дело в том, что 38 процентов избирателей либо не знают, за кого голосовать, либо не придут на выборы или вообще отказываются отвечать на этот вопрос. Это очень критический показатель, фиксирующий дезориентированность населения. А ведь именно от числа пока не определившихся избирателей результаты голосования могут оказаться "подвешенными" до последнего момента, не исключают политтехнологи.

Следует учитывать повышенную на этот раз и конкуренцию за голоса русскоязычных рижан. Наряду с малоизвестным кандидатом в мэры от "Согласия" Константином Чекушиным за эту часть электората будут бороться и экс-градоначальник Олег Буров от партии "Честь служить Риге".

В очередной раз в этой связи в памяти всплывает бессмертный афоризм любимца Наполеона о том, что дипломату язык дан именно для того, "чтобы он умел скрывать им свои мысли". Да и то, что в политике все яйца в одну корзину складывать не рекомендуется, тоже известно еще из Библии.

Вот и сын политического гуру Латвии из партии Ушакова Сергея Долгополова - Дмитрий, который решил участвовать в выборах по списку Олега Бурова "Честь служить Риге", тоже не стал скрывать своих политических амбиций. "Я уже давно перешел в категорию старшего среднего возраста, но мнение отца, его советы по-прежнему для меня очень важны", - признается Долгополов-младший, хотя, судя по предпочтению, решил, что в политике, как и в бизнесе, деньги не пахнут.

И, разделив тем самым вслед за бывшим мэром-неудачником свое пренебрежение к памяти освободителей от гитлеровского фашизма и маршу 9 мая Бессмертного полка, он вряд ли удвоит число симпатий традиционного столичного избирателя, полагают аналитики в Риге.

Явным преступлением перед избирателями, признал в эксклюзивном интервью "РГ" сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, следует считать и голосование Нила Ушакова в Европарламенте за уравнивание Советского Союза и нацистской Германии в качестве виновников развязывания Второй Мировой войны. Кстати, уточнил он, и руководитель партии "Честь служить Риге" тоже поддержал это решение.

Сейчас, на старте избирательной кампании, судя по соцопросам, на грани прохождения в РД находятся еще две партии: Русский союз Латвии (4,1%) и "Честь служить Риге" (3,6%). Даже если учитывать только определившихся избирателей, поддержка партии Жданок и Митрофанова составляет 6,6% и дает возможность провести в думу четырех депутатов. Для политической силы, более десяти лет не имеющей фракции в столичном самоуправлении, это, полагают эксперты, станет безусловной победой и придаст импульс ее сторонникам на муниципальных выборах 2021 года.

Кстати, на состоявшемся в начале июля съезде РСЛ, было подтверждено выдвижение бывшего евродепутата Мирослава Митрофанова кандидатом на пост рижского градоначальника. Пока тезисы своей предвыборной программы 53-летний политик постарался изложить буквально несколькими штрихами: приоритетом партии, уточнил он, на выборах будет сохранение образования в школах национальных меньшинств на русском и других языках меньшинств, развитие культурного и языкового многообразия латвийской столицы.

Амбиции зрелого политика уже успели оценить и местные политологи. Они напоминают, в частности, что еще три года назад в соавторстве с евродепутатом и сопредседателем партии Татьяной Жданок он презентовал книгу: "Русские Латвии на изломе веков. От заката СССР до кризиса Евросоюза". По оценке экспертов, эту монографию можно считать самым объёмным и наиболее подробным изложением политической истории русского сообщества прибалтийской страны с конца двадцатого века.

Авторы книги сошлись во мнении, что ставка на "буржуазное" бесконфликтное врастание во власть является крайне ошибочной. История Европы, полагают они, доказывает: общество развивалось благодаря массовым протестам и политическим кампаниям. Без обострения отношений с властями и навязывания им обсуждения неудобных вопросов изменить реальность нельзя.

Да и у латвийской Фемиды, судя по нарастающей жажде к расправе с инакомыслящими, репрессиями и издевательствами над политзаключенными, все ходы заранее прописаны. Скажем, за селфи в центре Риги на фоне натовской бронетехники политик получает бонусы и лайки в социальных сетях, а за проявление пацифизма или напоминание согражданам, что даже охотничье ружье, висящее на стене, может привести к трагической развязке - полагаются тюремные нары.

Следует уточнить, что все ведущие политические партии Латвии уже успели заявить о своих кандидатах. Как всегда перед избирательным марафоном, правые грозились сформировать общий список "латышских сил". Но эта идея в очередной раз провалилась: слишком велики амбиции и противоречия между правящими элитами в стране. Никто не хочет брать на себя миссию младшего брата. Кроме того, партия, которая согласилась бы идти в объятие широкой коалиции, фактически теряла бы узнаваемость в глазах избирателей.

Вот, скажем, еще до пандемии лидеры популистской партии KPV LV, которой еще нет и пяти лет, хотели проигнорировать рижские выборы, справедливо полагая, что партии с рейтингом около двух процентов ничего не светит. Однако эпидемия сильно ослабла позиции их заклятых конкурентов - новых консерваторов, и они решили рискнуть. Так появился в списках кандидатов от партии Ральф Немиро - бывший министр экономики, председатель народнохозяйственной комиссии сейма. Он даже готов оставить работу в парламенте ради призрачного кресла мэра латвийской столицы.

Так или иначе, но само участие KPV LV во внеочередных выборах, убеждены обозреватели, сделает конкуренцию на правом фланге еще более острой. Особенно учитывая, что Новая консервативная партия берет на вооружение испытанный принцип "шерше ля фам" и будет продвигать в мэры депутата сейма Линду Озола.

Лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс, представляя ее, отметил, что она обеспечит в столице, как и в самой партии, стабильные и последовательные перемены. Но в его словах эксперты уловили слишком много оттенков от лукавого. Даже популярный политолог Оярс Скудра предположил, что кандидатура Озолы является компромиссом, так как в НКП идет внутренняя борьба между группировками. А, с другой стороны, нельзя забывать и об усеченных союзах, которые уже обозначились на этих выборах.

На фоне пандемии политическая элита рискнула объединиться в этом году и с партиями, которые вообще в сейме не представлены. Например, либералы из "Для развития-За!" идут на выборы вместе с партией социал-демократического толка "Прогрессивные". До недавнего времени их "локомотив" Мартиньш Стакис был широко известен в слишком узких кругах. И партии сошлись во мнении, что не время садиться за чертежи нового велосипеда и обратились к проверенному рекламному трюку, когда привычную для избирателей "лапшу" на их уши вешает не сам кандидат, а авторитетные лидеры мнений, которые не скупятся на дежурные комплименты.

Кстати, и крайние радикалы из "TB-Visu Latvijai! " успели сформировать общий список с Региональным объединением, который, по мнению рижского политолога Филиппа Раевского, прибавит им голосов консервативного электората. Изначально кандидатом в мэры партнеры хотели выдвинуть журналиста Ансиса Пуполса, однако по зрелому рассуждению пришли к необходимости поднять градус анкетного ранжира, посадив в шпигель списка экс-депутата парламента и бывшего министра окружающей среды Эйнарса Цилинскиса.

На вкус и цвет, как известно, товарища нет. Хотя нынешний премьер Кариньш, оглашая список партии на муниципальных выборах, заявил по весне, что кандидатский список "Нового Единства" будет самым узнаваемым. И предложил выдвинуть в мэры нехаризматичного Вилниса Кирсиса. И хотя даже сторонники партии сомневаются в том, что он сможет увлечь за собой избирателя, но, учитывая, что речь идет о партии власти, ее функционеры рассчитывают сохранить свои лицо и при столь плохой игре.

Правда, среди экспертного сообщества можно услышать намеки, что на августовских выборах кровь правящим партиям готовится подпортить и Союз зеленых и крестьян с молодым, амбициозным кандидатом - депутатом сейма Виктором Валайнисом. Важно не забывать, что рейтинг оппозиционных "зеленых крестьян" находится на подъеме, а правительственные партии на глазах теряют свою популярность.

И, тем не менее, девиз "Русские идут" - по-прежнему наиболее привлекательный бренд у национальных политиков, хотя многие правые партии, за исключением крайних радикалов, еще в глубине души не потеряли надежду заполучить хоть крупицу русскоязычных голосов. А значит, идти на выборы под лозунгом "латышская партия против русской" - очень недальновидно. По этой же причине остальные правящие партии отказались подписывать некий меморандум, в котором бы партии поклялись не создавать коалиций с "Согласием", "Честью служить Риге" и РСЛ.

Сможет ли латвийская и, прежде всего, латышская интеллигенция в этих условиях противостоять новой волне юдофобии и русофобии, задаются вопросом местные издания. На него еще в прошлом году очень точно ответил правозащитник, проведший в тюремных застенках Рижского централа почти полгода, профессор Александр Гапоненко: "Когда я читаю высказывания депутатов сейма Кирштейнса и Шноре о "хитрых евреях, которых надо лишить гражданства и выслать из Латвии", или о том, что "русские - это вши", то мне кажется, что мы погрузились во тьму Средневековья. Ведь никто из представителей творческой интеллигенции титульной нации не возражает депутатам, молчаливо соглашаясь с ними".

Вот почему вся сложность предстоящей политической битвы для левоцентристских сил, включая Русский Союза Латвии, признают местные аналитики, заключается в практическом удушении за последние годы всех русскоязычных каналов, в том числе и новостного блока на Первом балтийском канале.