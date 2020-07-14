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14.07.2020 19:00
Рубрика: Общество

Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов

Текст: Руслан Мельников

Коронавирус является болезнью городов. К такому выводу пришли авторы аналитической записки "Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19".

Сотрудники Центра территориальных изменений ИПЭИ РАНХиГС, подготовившие материал, отмечают явную закономерность, которая проявляется практически во всех странах мира.

"Очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития", - пишут ученые.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В материале отмечается, что пандемия оказалась "триггером", усилившим желание части жителей мегаполисов переехать на территории с меньшей плотностью населения. Но при этом ключевой вопрос авторы доклада обозначили так: является ли рост ценности проживания вне крупных городов краткосрочным явлением или может закрепиться в качестве долгосрочной тенденции?

"Опыт жизни в режиме самоизоляции привел к осознанию преимуществ загородного проживания, особенно с возможностью удаленной работы", - считают ученые.

Также отмечается, что опыт приобретенный в режиме самоизоляции еще больше сместил предпочтения россиян в сторону собственного индивидуального жилья. По этой причине авторы аналитической записки выражают мнение о том, что следует поддержать индивидуальное жилищное строительство и ограничить высотную застройку.

"Пандемия COVID-19 продемонстрировала риски для устойчивости сложившейся в России системы расселения и городского развития. Распространение инфекции в краткосрочном периоде спровоцировало отток населения из крупнейших городов в пригороды, средние и малые города, сельскую местность. В общественном сознании выросла ценность проживания либо наличия "резервного" жилья на территориях со сравнительно меньшей плотностью населения", - считают авторы работы.

Они прогнозируют длительное сохранение страхов пандемии в коллективной памяти и пишут об изменении требований к характеристикам жилья и городской среды с учетом уроков COVID-19 и опыта самоизоляции. По их мнению, это может изменить вектор внутренней миграции и увеличить обратный поток из агломераций, особенно в южные регионы страны с благоприятным климатом.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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