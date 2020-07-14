Коронавирус может повышать уровень сахара в крови у заболевшего. Как пояснил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный специалист - эндокринолог Минздрава России Иван Дедов, "COVID-19 требуется энергия, глюкоза - это самая быстрая и самая усвояемая". Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Интересно, что коронавирус показал: привозят людей, которые никогда не болели сахарным диабетом, и у них на два пункта поднимается, как по линейке, уровень сахара", - сообщил Дедов. Он так описал этот процесс: кислород убивает COVID, берет глюкозу из сердца, из печени, из мышц, а потом использует эту энергетику для того, чтобы устраивать "штормы". Отметим, что речь идет о цитокиновых штормах - потенциально опасная для жизни реакция иммунной системы.

Эндокринолог также подчеркнул, что сахарный диабет - сегодня главная проблема в мире. По его словам, в России такой диагноз у 8 миллионов человек, а в мире - у 420 миллионов.