Косторная рассказала о планах завершения карьеры

Шестнадцатилетняя чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная рассказала о том, что задумалась о завершении карьеры.

В интервью телеканалу Olympic Channel она рассказала, что это может произойти уже через два года. Так же она поделилась тем, какую профессию хотела бы освоить после ухода из спорта.

"В фигурном катании нельзя выступать до 30 лет и побеждать, - сказала Косторная. - Ты можешь кататься на шоу и радовать публику, но первые места ты точно не будешь занимать из-за 15-летних девочек с четверными прыжками. У них много сил и энергии, и ты не сможешь их победить".

Фигуристка призналась, что намерена откатать следующий сезон, после чего рассчитывает "воплощать в жизнь мечту о карьере медика".

"Может быть, буду выступать в шоу. Я всегда хотела съездить в какой-нибудь огромный тур длительностью в год, это моя мечта. Но потом все равно приступлю к реализации мечты стать нейрохирургом", - сказала она.

Косторная в минувшем сезоне дебютировала на взрослых соревнованиях. Ей удалось выиграть чемпионат Европы и стать победительницей финала серии Гран-при. По итогам вручения премии ISU Skating Award 16-летняя россиянка признана лучшим новичком.