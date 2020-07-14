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14.07.2020 21:09
Рубрика: Спорт

Косторная рассказала о планах завершения карьеры

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Шестнадцатилетняя чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная рассказала о том, что задумалась о завершении карьеры.

В интервью телеканалу Olympic Channel она рассказала, что это может произойти уже через два года. Так же она поделилась тем, какую профессию хотела бы освоить после ухода из спорта.

Фото: РИА Новости
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"В фигурном катании нельзя выступать до 30 лет и побеждать, - сказала Косторная. - Ты можешь кататься на шоу и радовать публику, но первые места ты точно не будешь занимать из-за 15-летних девочек с четверными прыжками. У них много сил и энергии, и ты не сможешь их победить".

Фигуристка призналась, что намерена откатать следующий сезон, после чего рассчитывает "воплощать в жизнь мечту о карьере медика".

"Может быть, буду выступать в шоу. Я всегда хотела съездить в какой-нибудь огромный тур длительностью в год, это моя мечта. Но потом все равно приступлю к реализации мечты стать нейрохирургом", - сказала она.

Косторная в минувшем сезоне дебютировала на взрослых соревнованиях. Ей удалось выиграть чемпионат Европы и стать победительницей финала серии Гран-при. По итогам вручения премии ISU Skating Award 16-летняя россиянка признана лучшим новичком.

Спорт Фигурное катание

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