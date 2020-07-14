Летние лагеря в России приняли на отдых больше 700 тысяч подростков

Более 700 тысяч детей отдыхают в летних лагерях в 32 регионах России. Данные приводит на своем сайте пресс-служба Роспотребнадзора.

"Отдохнуть и поправить здоровье этим летом смогут подростки в 53 регионах страны. На сегодняшний день 32 территории открыли центры для детей. Работают 2 тысячи 137 лагерей, в которых отдыхают 709 тысяч 452 ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора получили 26 тысяч заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений. Документы получены в 24 636 случаях. 108 центров летнего детского отдыха не смогли при проверке подтвердить свою готовность к работе. При заезде детей на отдых во всех лагерях действует "медицинский фильтр", далее персоналу и детям также в ежедневном порядке измеряют температуру.