"Спартак" проводит свой худший сезон в истории чемпионата России. За два тура до финиша Премьер-лиги "красно-белые" идут на 11-м месте, досрочно потеряв шансы на попадание в еврокубковую зону.

Что происходит со "Спартаком", как выходить из кризиса, почему команда из раза в раз повторяет одни и те же ошибки - на эти вопросы в интервью "РГ" ответил капитан и лидер "красно-белых" Георгий Джикия.

Насколько тяжело играть в столь сложном графике? Как восстанавливаетесь между матчами?

Георгий Джикия: Такой график мне по душе, потому что я люблю играть. Это лучше, чем недельный цикл тренировок. Когда матчи идут постоянно, ты всегда в тонусе и нет долгого ожидания. Главное - правильное восстановление, а с этим в "Спартаке" нет никаких проблем. Все необходимое есть, и даже больше. Лично я стараюсь проводить больше времени дома, так как ситуация в стране все еще нестабильная с этим вирусом. Мы соблюдаем все меры: после тренировок и матчей ребята едут домой и остаются с родными. Это лучшее восстановление.

Георгий Джикия: За последнее время в клубе многое изменилось, начиная с руководства и заканчивая игроками. Нам нужно время

Футбол без болельщиков (имеется в виду, более-менее полных трибунах) как-то сказывается на игре?

Георгий Джикия: Конечно, хочется видеть полные трибуны - это очень важно. Причем как в домашних встречах, так и выездных. Хотя в случае со "Спартаком" нас всегда, даже в гостях, поддерживает огромная армия болельщиков, за что им большое спасибо. Знаю очень много людей, которые не могут попасть на стадион и переживают по этому поводу. Недавно вот появилась информация, что, возможно, с августа будут пускать на арену 50 процентов. Это не может не радовать.

Сейчас, по прошествии нескольких туров, как думаете: стоило возобновлять чемпионат или досрочно завершить?

Георгий Джикия: Думаю, решение возобновить было верным. В итоге к этому пришли все ведущие европейские лиги, за исключением французской.

Что происходит со "Спартаком" в концовках матчей? С тем же "Арсеналом", "Тамбовом"?

Георгий Джикия: Могу связать эти вещи с тем, что у нас все же неопытная команда. К сожалению, у нас бывают провалы в матчах, и за них нас наказывают голами. Такие ошибки неприемлемы на подобном уровне. И это, опять же, говорит об отсутствии нужного опыта. Вообще есть куча мелочей, которые приходят с годами. Мы же сравнительно недавно играем таким составом, так что нам нужно время.

В последнее время видно, что у некоторых игроков "Спартака" сдают нервы. Зобнин - в матче с ЦСКА, если говорить о тренере, Тедеско - в матче с "Локомотивом" вскипел. В команде ощущается нервная обстановка?

Георгий Джикия: Нет никакой нервной обстановки. Есть эмоции людей, которым небезразличен "Спартак". И у меня бывают какие-то моменты, когда я остро реагирую. Такое встречается в футболе сплошь и рядом. Но нужно учиться контролировать себя, работать над этим.

Тедеско сейчас более эмоционален, чем обычно? После матча с "Локомотивом" вы сказали, что придется, мол, стол менять в раздевалке.

Георгий Джикия: Он всегда эмоционален, и дерби с "Локомотивом" не стало исключением. Единственное - хочется, чтобы Тедеско все-таки не получал красных карточек.

Много говорится о судействе матчей "Спартака". Чувствуете предвзятое отношение со стороны арбитров?

Георгий Джикия: Не хочу обсуждать судей, но хотелось бы несколько слов сказать о системе VAR. К ней много вопросов. С ней в футболе что-то пропало. Даже не могу сказать, что именно, но из-за использования видеоповторов в игре что-то изменилось. Возможно, это связано не с самим VAR, а с тем, как его применяют. Есть вопросы к людям, просматривающим на экране те или иные эпизоды. Даже эксперты порой задаются вопросом: а чем они руководствуются, принимая то или иное решение? В общем, не все так просто.

Можно сказать, что матч с "Зенитом" в полуфинале Кубка России - решающий для "Спартака" в нынешнем сезоне?

Георгий Джикия: Несмотря на провальный сезон в Премьер-лиге, в случае успешного результата в недавнем матче с ЦСКА мы могли бы подойти очень близко к топ-5. Так что я бы назвал то дерби ключевой встречей. Но на сегодняшний день, согласен, предстоящая игра с "Зенитом" самая важная в конце сезона.

В команде как-то реагировали на новость о проведение матча с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Как думаете, это принципиально, что встреча состоится именно там?

Георгий Джикия: Ну конечно. Что касается обсуждений внутри коллектива, то мы можем поговорить о тех или иных вещах, но все это останется в раздевалке. Нам остается лишь принять этот факт.

Шансы против нынешнего "Зенита" есть? И вообще, как вам "Зенит" после паузы?

Георгий Джикия: Шансы есть у обеих команд. Стиль и манера игры "Зенита" нам хорошо известны. Правда, сейчас добавился еще и Малком, а в остальном команда осталась все той же.

Последние изменения в "Спартаке" - увольнение генерального директора Томаса Цорна и приход на его место Шамиля Газизова - как-то повлияли на команду?

Георгий Джикия: Любое изменение в клубе влияет на футболистов. В какую сторону - покажет время.

Есть объяснение, почему "Спартак" так, выражаясь простым языком, трясет в последние годы? Меняются тренеры, в руководстве изменения.

Георгий Джикия: За последние годы в "Спартаке" изменилось все: начиная с руководства, заканчивая футболистами, тренерами, персоналом, и даже местоположением и базированием клуба. Год назад у нас кардинально поменялся состав. В итоге в команде осталось лишь 5-6 человек из тех, кто был причастен к завоеванию золотых медалей в 2017 году. Итого получаем 20 новичков! Нужно время, чтобы ребята сыгрались.

Некоторые эксперты говорят, что у "Спартака" не тот состав, чтобы бороться за высокие места. Что ответите им?

Георгий Джикия: В таких случаях мне всегда хочется задать вопрос: а кто так говорит? Потому что есть люди, чье мнение не имеет значения. А так не хотелось бы им никак отвечать. Нужно сконцентрироваться на своей работе и команде.

Болельщики вам пишут что-то гневное в связи с результатами команды в социальных сетях? Отвечаете им?

Георгий Джикия: Есть резкие сообщения, но я научился не отвечать на них. Хотя раньше мог написать, вступить в диалог. Я понимаю людей, которые после неудачных результатов критикуют нас, что-то пишут, переживают. И все же большинство болельщиков поддерживают нас, верят в команду. За это хотелось бы выразить им огромную благодарность.