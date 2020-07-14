Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие недели ношение защитных масок станет обязательным во всех закрытых общественных местах, а не только на транспорте. Об этом хозяин Елисейского дворца сказал в телевизионном интервью после парижской церемонии по случаю Национального праздника - Дня взятия Бастилии. По его словам, эту меру введут, скорее всего, уже с 1 августа.

Эмманюэль Макрон также отметил, что в настоящее время есть "некоторые признаки" возвращения коронавируса в стране.

"Но мы будем к этому готовы", - подчеркнул президент и добавил, что во Франции "есть запасы масок, респираторов и лекарств".

"Мы многому научились в период пандемии", - отметил также французский лидер.

Надо полагать, что Макрон имел в виду появление в ряде районов очагов коронавируса. В частности, речь идет о департаменте Майен на западе страны, где в городе Лаваль за последние два недели было выявлено более 200 случаев заражения COVID-19.