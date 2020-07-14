Новости

В Петербурге офицер осужден за взятки при отборе военных в Сирию 17:01
Kia впервые вывела на тесты новый Sportage 17:01
Томич проехал в Крым на велосипеде более 5000 километров 17:00
На юге Испании маски обязали носить даже на пляже 16:59
В Зауралье заключенный по телефону руководил грабежами мужчин 16:57
В Волгоградской области загорелся газопровод 16:56
Житель Коми пожаловался в полицию на обман при оказании интимных услуг 16:42
Депутат Орлов прокомментировал снятие ограничений в Москве 16:41
Экологические поправки к конституции Франции могут принять до конца года 16:39
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции 16:20
Исследование: Чрезмерное потребление провоцирует климатический кризис 16:15
В Саратовской области ураган перевернул машины на парковке 16:15
В курганском городе в 35-градусную жару ограничили подачу воды 16:15
В ГИБДД показали новый прибор для инспекторов 16:07
На Ставрополье при взрыве газа пострадали три человека 15:58
В Бразилии обнаружен чудом уцелевший "ящер, рожденный в огне" 15:58
В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай 15:55
Героиню мультика про Скуби-Ду официально объявили лесбиянкой 15:48
Госдума уточнила порядок приостановки деятельности НКО, финансируемых из США 15:39
Девочка получила разрыв печени во время тренировки в бассейне 15:34
В Мексике найден дворец Кортеса 15:27
В Германии потребовали запретить аптеки с "расистскими" названиями 15:19
Новый стандарт сотовой связи 6G может появиться в 2028 году 15:17
В Челябинской области назначен новый управделами 15:13
Астраханский министр транспорта ушел в отставку 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 16:20
Рубрика: В мире

Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие недели ношение защитных масок станет обязательным во всех закрытых общественных местах, а не только на транспорте. Об этом хозяин Елисейского дворца сказал в телевизионном интервью после парижской церемонии по случаю Национального праздника - Дня взятия Бастилии. По его словам, эту меру введут, скорее всего, уже с 1 августа.

Фото: iStock
Во Франции иностранцам придется сдавать тест на коронавирус

Эмманюэль Макрон также отметил, что в настоящее время есть "некоторые признаки" возвращения коронавируса в стране.

"Но мы будем к этому готовы", - подчеркнул президент и добавил, что во Франции "есть запасы масок, респираторов и лекарств".

"Мы многому научились в период пандемии", - отметил также французский лидер.

Надо полагать, что Макрон имел в виду появление в ряде районов очагов коронавируса. В частности, речь идет о департаменте Майен на западе страны, где в городе Лаваль за последние два недели было выявлено более 200 случаев заражения COVID-19.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Трое военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса в Сирии
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
СК установил причастность Абызова к новым преступлениям
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой