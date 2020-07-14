Мальдивы открывают границы, в том числе для россиян

Граждане России будут в числе иностранных туристов, для которых начиная с 15 июля открываются границы Мальдивских островов. Как сообщает информагентство "Интерфакс", об этом сегодня объявило министерство туризма этой страны-курорта.

При этом на въезде в расположенную в Индийском океане островную республику иностранным путешественникам не придется предъявлять тест на отсутствие заболевания COVID-19 или подвергаться какому-либо карантину. Единственное ограничение, о котором сообщается, в том, что туристы во время отдыха смогут проживать только в одном отеле.

"До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля", - отмечается в сообщении.

Следует отметить, что власти на Мальдивах все-таки будут проводить выборочное тестирование прибывающих на отдых гостей. Те из них, кто имеет симптомы ОРВИ, должны будут сделать бесплатный ПЦР-тест.

Уточняется, что все данные будут заноситься в медицинскую декларацию, оформляемую сразу же при въезде в страну. Если для возвращения на родину или дальнейшего путешествия туристу будут необходимы результаты теста на коронавирус, его можно будет сделать при выезде из страны.

По имеющимся данным, в 2019 году на Мальдивах отдохнули более 83 тысяч граждан РФ, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Россия заняла шестое место по числу туристов в этой стране.