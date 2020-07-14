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14.07.2020 13:03
Рубрика: Власть

Медведев: Вакцинацию от COVID-19 надо проводить одномоментно во всем мире

Текст: Владимир Кузьмин
Вакцинация против коронавируса во всем мире должна проводиться одновременно, иначе остановить распространение заболевания будет невозможно, уверен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал в ходе организованного "Единой Россией" международного межпартийного круглого стола по сотрудничеству в сфере безопасности в период пандемии.

По видеосвязи в мероприятии приняли участие представители партий Вьетнама, Германии, Казахстана, Кипра, Китая, Сербии, Турции, Украины, ЮАР, Японии.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Тему разработки вакцин и проведения прививочной кампании Медведев назвал одной из тех, по которым мировое сообщество должно наладить взаимодействие. Пока же вопрос для многих стал политическим. "Есть страны, которые создают вокруг этой темы определенный информационный фон, который, наверно, не всегда полезен, чтобы бороться с пандемией, но позволяет решать отдельные задачи на выборах", - подчеркнул замглавы Совбеза.

На переднем плане должны быть вопросы помощи, но такой координации пока не хватает. "Вакцинация по-хорошему должна пройти практически одновременно во всех странах мира, иначе просто в этом нет смысла, - считает Дмитрий Медведев. - Все равно границы полностью не закроешь, люди все равно ездят друг к другу в гости, туризм снова стал развиваться".

Власть Работа власти Президент Совет Безопасности Партии "Единая Россия" Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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