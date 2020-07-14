МИД Беларуси: Народ сделает свой выбор без подсказок "внешнего управляющего"

Народ Беларуси сам сделает свой выбор, без подсказки "доброжелателей", заявил 14 июля пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз. Комментируя попытки ЕС выступать накануне предстоящих 9 августа выборов президента в роли "внешнего управляющего", он подчеркнул, что его страна точно так же, как и все другие суверенные государства, проводит выборы "исключительно для себя".

Беларусь, констатировал дипломат, возможно, "пока еще не страна идеальной демократии, но вот уж точно много лет суверенное государство". В этой связи он считает довольно странным, когда представитель Брюсселя, постоянно декларирующего поддержку независимости его страны, "начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать руководству Беларуси, а также грозить санкциями".

Правда, добавил Глаз, ссылаясь на личный опыт, "такие учителя обычно быстро забывают о своих уроках, когда речь идет о наведении порядка и законности в собственных странах".

Пресс-секретарь МИД констатировал, что официальный Минск открыт "для равноправного и взаимоуважительного диалога с европейскими партнерами. И такой диалог, по его словам, идет, "притом с позитивными результатами для каждой стороны, с прямым эффектом для граждан Беларуси и ЕС". Но это не значит, пояснил дипломат, что "мы потерпим давление на нашу судебную, правоохранительную и избирательную системы, тем более угрозы, откуда бы они ни исходили".

Что касается приглашения международных наблюдателей, то Анатолий Глаз уточнил, что "Беларусь хорошо знает о своих обязательствах в рамках ОБСЕ. С этой организацией, а не с представителем ЕС, мы ведем соответствующий диалог по данной теме. И мы примем решение о приглашении наблюдателей в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом".