Минфин: Проблема с растаможиванием пультов решена

Сложности, возникшие с растаможиванием дистанционных пультов, попавших в одну категорию с подакцизными электронными сигаретами, преодолены, рассказали "РГ" в Минфине.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК сообщила, что импортные дистанционные пульты не могут пройти границу.

Сложности возникли после того, как 2 июля вступил в силу приказ Минфина "О компетенции таможенных органов". Ранее таможенные органы оформляли импортные товары по коду ТН ВЭД (код товара для экспортно-импортных операций) и описанию продукции. В новой формулировке приказа Минфина исключили проверку по описанию. В результате по некоторым кодам, охватывающим широкий спектр товаров, возникла неразбериха.

Так, под один код попали электронные сигареты и дистанционные пульты. Согласно приказу, товары под данным кодом должны проходить не через обычную, а через акцизную таможню (ЦАТ), но там оформляют только подакцизные товары, к которым пульты не относятся.

В результате грузы застревают на границе и не могут пройти таможенный контроль, рассказал "РГ" Антон Гуськов, представитель РАТЭК. Он обратил внимание, что подобные проблемы возникают и с другими кодами.

В Минфине подтвердили, что в первые дни применения приказа возникло недопонимание таможенными органами и участниками ВЭД норм документа. Однако сейчас все вопросы решены. "Сейчас данная проблема снята, выпуск товаров, классифицируемых кодами из приложения к приказу, производится ЦАТ в штатном режиме", - сообщили "РГ" в министерстве.