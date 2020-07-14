Мишустин заявил о важности интеграции между Россией и Беларусью

Союзное государство - это совместное достояние России и Беларуси, гарантирующее гражданам двух стран широкие экономические и гуманитарные права, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.

Во вторник в Москве прошли переговоры правительственных делегаций двух стран. С белорусской стороны ее возглавил глава кабинета министров Роман Головченко, назначенный на должность только в начале июне. С первым рабочим визитом он отправился в Россию. Михаил Мишустин в этом увидел еще одно важное подтверждение особого братского характера отношений между странами, обоюдной заинтересованности в развитии сотрудничества.

Российский кабинет министров, заметил его председатель, за последние года принимал важнейшие решения, чтобы создавать условия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества. "Рассчитываю, что и правительство Беларуси под вашим руководством будет выстраивать работу в самом конструктивном русле", - подчеркнул премьер-министр России.

- Новый состав правительства Республики Беларусь сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам, - подтвердил Роман Головченко эти ожидания. - Рассчитываем, что союзнический характер наших отношений позволит находить компромиссы по всем чувствительным для двух сторон вопросам.

В последние полтора года в правительственных кабинетах особенно усердно работали над программой действий для дальнейшего строительства Союзного государства. "Это наше серьезное совместное достояние, гарантирующее гражданам России и Беларуси широкие экономические и гуманитарные права. Раскрытие созидательного потенциала союзного договора позволит создать качественно новые условия для экономического взаимодействия и развития крупных совместных проектов", - заявил Михаил Мишустин.

Перспективными сферами для активного сотрудничества были названы наука, технологии, цифровая экономика. "В ходе вашего визита будут подписаны важные документы, в первую очередь по сооружению Белорусской АЭС и сотрудничеству в нефтяной сфере. Надеюсь, сегодня мы все соответствующие документы оформим и выпустим", - сказал председатель правительства России.

В этом году серьезное влияние на показатели партнерства оказала пандемия коронавируса. За первые пять месяцев года товарооборот снизился и составил чуть более 35 миллиардов долларов. Но если российский экспорт сократился более чем на 30 процентов, то белорусские компании свои поставки в нашу страну уменьшили только на 7 процентов. "Это означает, что в этих непростых условиях наши белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем", - сказал Мишустин. Он высказал уверенность, что совместными усилиями к концу года правительства смогут исправить ситуацию с товарооборотом.

Российская Федерация - ключевой торговый партнер Беларуси, сказал премьер Головченко. Главной причиной сокращения товарооборота он считает внешнеэкономическую конъюнктуру. Но есть и нераскрытый потенциал. "Нельзя не признать тот факт, что не менее чувствительным моментом является взаимно упущенная выгода от сохраняющихся барьеров, изъятий и ограничений по доступу на внутренние рынки, - заявил глава белорусского кабмина. - Мы с этим боремся и на двусторонней основе, и в рамках евразийской интеграции. Тем не менее такие факты продолжают оставаться".