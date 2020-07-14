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14.07.2020 16:59
Рубрика: В мире

На юге Испании маски обязали носить даже на пляже

Текст: Юрий Когалов

В Андалусии, регионе на юге Испании, власти обязали людей носить маски повсеместно, даже на пляже. Как пишет El Mundo, штраф за нарушение этого правила составляет 100 евро.

Фото: AP Photo/Andrew Medichini
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Впрочем, как обычно, предусмотрены и исключения. Маску разрешено снимать во время купания в море или бассейне, а также во время еды (на побережье разбросаны тысячи ресторанчиков). Однако после выхода на берег или окончания трапезы защитное средство придется снова надеть на лицо.

Стоит отметить, что аналогичные требования ввели власти еще 11 регионов (всего в Испании их 17). Ужесточение мер связано со вспышками коронавируса, произошедшими в последние дни во многих частях страны. Власти пошли на этот шаг, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Обязательным ношение масок в общественных местах в Испании стало с 21 мая. Однако тогда требовалось надевать их только в помещении и в том случае, если нет возможности соблюсти дистанцию в 1,5 метра с другими людьми.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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