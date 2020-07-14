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14.07.2020 14:44
Рубрика: В мире

На Украине легализовали игорный бизнес

Текст: Александр Гусаров

Верховная Рада (ВР) Украины вновь легализовала игорный бизнес, который был запрещен в стране с 2009 года. Как сообщает РИА Новости, на прошедшем во вторник заседании украинского парламента данный законопроект поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Фото: Иван Николаев/ТАСС
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Теперь закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. В том, что это произойдет никто не сомневается, ведь именно Зеленский и был его инициатором. Как сообщают украинские СМИ, президент уверен: игровые автоматы и казино работают в стране подпольно, а закон заставит их платить налоги. Другой аргумент заключается в том, что азартные игры "будут стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря".

Как подсчитали власти в Киеве, легализация игорного бизнеса в стране даст дополнительно в бюджет Незалежной более 400 миллионов долларов в год, а вывод из тени игорного бизнеса позволит ускорить рост ВВП страны до 1%.

Впрочем, украинское издание strana.ua сообщает, что, согласно социологическим опросам, большинство украинцев выступают против новой официализации игорного бизнеса в стране. Так, по данным соцгруппы "Рейтинг 60% граждан не поддерживали возвращение игорного бизнеса с формулировкой "ни при каких условиях". 27% были согласны при условии создания специальных зон для игорного бизнеса. И лишь 11% респондентов выступали за легализацию без ограничений.

Как показали сегодняшние события, "глас народа" Украины в очередной раз был проигнорирован местными политиками.

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