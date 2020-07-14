Начался отбор кандидатов на премию "Юрист года"

Ассоциация юристов России начинает прием документов на соискание высшей юридической премии "Юрист года" в 2020 году. Престижная награда присуждается каждый год лучшим правоведам страны: ученым, практикам и законодателям.

"Все документы и материалы представляются в советы региональных отделений АЮР или в Совет премии с 15 июля по 15 сентября 2020 года", сообщили в Ассоциации.

Напомним, что премия "Юрист года" была учреждена указом президента России в октябре 2009 года. Присуждает премию Ассоциация юристов России.

Как обычно, вручаться премия будет по пяти номинациям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание".

Каждый раз вручение премии становится большим днем для юридического сообщества. Церемония проходит в профессиональный праздник правоведов - День юриста. В Ассоциации юристов России подчеркивают, что премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством. Получить подробную информацию о премии и порядке ее присуждения, а также скачать образцы документов для подачи заявок можно на сайте Ассоциации юристов России.

Кроме того, сейчас начался сбор на соискание Всероссийской правовой премии имени Михаила Михайловича Сперанского. Прием заявок осуществляется с 15 июля по 15 августа 2020 года. Пакет документов можно выслать по электронной почте: pravo@alrf.ru. Торжественная церемония вручения Всероссийской правовой премии имени М.М. Сперанского состоится осенью 2020 года во Владимирской области.