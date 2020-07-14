"Народный банк Тувы" остался без лицензии

Центробанк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". По величине активов он занимал 416-е место в банковской системе страны. В качестве причин такого шага названы неисполнение федеральных законов, нормативных актов Банка России, нарушения обязательного норматива текущей ликвидности, а также несвоевременное исполнение клиентских платежей, говорится в сообщении регулятора.

"Учитывая эти причины, а также принимая во внимание угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, принято решение отозвать с 14 июля лицензию у кредитной организации "Акционерное общество "Народный банк Тувы", которая позволяет ей проводить банковские операции", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В кредитной организации сейчас временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.