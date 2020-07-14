Названы продукты, помогающие избавиться от укачивания в транспорте

Диетологи из Испании напомнили, что людям, которых укачивает в транспорте, рекомендуется путешествовать ночью - так организм испытывает меньший стресс. При этом не стоит читать, смотреть фильмы, играть в телефоне. Кроме того, не рекомендуется есть в дороге жирную пищу.

Как пояснила врач-диетолог из Барселоны Нурия Монфуледа, есть ряд продуктов, которые могут облегчить неприятное состояние в путешествии. На случай, если предстоит длинная дорога и совсем отказаться от еды не получится.

- Хороший вариант - рис. Такого рода твердая пища оседает и задерживается в нижней части желудка, - отметила диетолог, уточнив, что рис надо приготовить без использования большого количества воды, чтобы он сильно не разварился.

Из легких закусок специалисты порекомендовали яблоко или арахис. Можно также приготовить салат из куриной грудки, приготовленной на гриле, моркови, яблок и орехов.

- Важно избегать чрезмерно соленой пищи, которая заставляет нас пить больше. А это лишнее при укачивании. Поэтому бутерброды с ветчиной или колбасой лучше не есть. Подойдет сэндвич из цельнозернового хлеба, свежего несоленого сыра и помидоров, - посоветовала диетолог Фатима Бранко.

Из напитков диетологи выделили чай на основе имбиря.