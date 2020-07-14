Новости

В Кировской области при пожаре погибли три человека 09:32
Девятилетний мальчик утонул в Амуре у центральной набережной Хабаровска 09:29
Уральца будут судить за поджог начальника, мешавшего ему выпивать 09:26
В Пермском крае сбежавший пациент психбольницы убил таксиста 09:25
Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну 09:25
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, пострадали пассажиры 09:06
Автоворы в Подмосковье угоняли иномарки, используя поддельные госномера 09:02
В Хабаровске пропал девятилетний мальчик 09:01
УАЗ предотвратил масштабное воровство деталей 09:00
В Казахстане продлят карантин до 2 августа 08:49
Глава МИД Киргизии переболел COVID-19 08:40
Tesla неожиданно опустила цену на Model Y 08:35
В Забайкалье поступили 15 передвижных ФАПов 08:18
Пожар на крупном корабле ВМС США грозит его полностью уничтожить 08:18
В столице открылась "Фабрика туристических продуктов и сервисов" 08:09
Россияне назвали три главных признака работы мечты 08:05
Специалисты оценили музыкальные стриминговые сервисы 08:00
Почти половина водителей в России отвлекается от дороги во время движения 08:00
Названы продукты, помогающие избавиться от укачивания в транспорте 07:57
На Камчатке открылись торговые центры и летние веранды кафе 07:54
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордного уровня 07:53
В Сирии задержали боевиков, шпионивших за российскими военными объектами 07:34
Депутата омского парламента обвинили в мошенничестве 07:31
Новосибирец погиб под завалами крыши жилого дома 07:29
В Якутии удар молнии унес жизнь артиста балета 07:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 07:57
Рубрика: Общество

Названы продукты, помогающие избавиться от укачивания в транспорте

Текст: Оксана Грибанова

Диетологи из Испании напомнили, что людям, которых укачивает в транспорте, рекомендуется путешествовать ночью - так организм испытывает меньший стресс. При этом не стоит читать, смотреть фильмы, играть в телефоне. Кроме того, не рекомендуется есть в дороге жирную пищу.

Как пояснила врач-диетолог из Барселоны Нурия Монфуледа, есть ряд продуктов, которые могут облегчить неприятное состояние в путешествии. На случай, если предстоит длинная дорога и совсем отказаться от еды не получится.

Фото: Майорова Юлия
Диетолог рассказал, как приготовить нежирный шашлык дома

- Хороший вариант - рис. Такого рода твердая пища оседает и задерживается в нижней части желудка, - отметила диетолог, уточнив, что рис надо приготовить без использования большого количества воды, чтобы он сильно не разварился.

Из легких закусок специалисты порекомендовали яблоко или арахис. Можно также приготовить салат из куриной грудки, приготовленной на гриле, моркови, яблок и орехов.

- Важно избегать чрезмерно соленой пищи, которая заставляет нас пить больше. А это лишнее при укачивании. Поэтому бутерброды с ветчиной или колбасой лучше не есть. Подойдет сэндвич из цельнозернового хлеба, свежего несоленого сыра и помидоров, - посоветовала диетолог Фатима Бранко.

Из напитков диетологи выделили чай на основе имбиря.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
Россияне назвали три главных признака работы мечты
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В Сирии задержали боевиков, шпионивших за российскими военными объектами
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет