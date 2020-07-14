Норма о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму прошла первое чтение в Госдуме

"Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию. Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "после принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе, отчуждению части ее территории".

"Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Как пояснил один из авторов инициативы - глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников - новая норма не затронет процессов делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами. Эти действия к экстремизму приравниваться не будут.

"Принятие этого законопроекта важно для безопасности страны", - отметил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, предложенная норма согласуется с содержанием недавно внесенного им в Госдуму законопроекта об оперативной блокировке доступа к информации, оправдывающей экстремистскую деятельность.

Рассмотренный 14 июля законопроект Госдума планирует окончательно принять до конца весенней сессии.

Корреспондирующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс РФ, сообщил Павел Крашеннинников. "Надеюсь, мы это в ближайшее время внесем", - сказал он, добавив, что уже сегодня ожидает отзыв правительства на эти новеллы.

Глава комитета проинформировал, что в отношении призывов к отчуждению территорий будет действовать административная преюдиция, то есть за первое правонарушение накажут в административном порядке, а за повторное - в уголовном.