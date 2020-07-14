Норма о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму прошла первое чтение в Госдуме

Новости

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси 14:10
Климат-контроль гиперкаров Bugatti легко охладит трехкомнатную квартиру 14:02
В Крыму открылась лаборатория для технологических стартапов 14:01
Житель Сочи обнаружил на своем участке краснокнижную черепаху 13:52
В Греции при строительстве метро нашли тысячи ценных артефактов 13:46
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении 13:45
Археологи нашли 2500-летнюю жертву таинственного убийства 13:44
Головченко отметил особый характер отношений Беларуси и России 13:42
Песков: Хабаровскому краю важно сохранить управляемость 13:37
Кунсткамера начала работать по сеансам 13:36
Рособрнадзор: Массовых случаев коронавируса у сдающих ЕГЭ нет 13:31
В Карелии возбудили дело против курившей на борту самолета женщины 13:30
Мишустин заявил о важности интеграции между Россией и Беларусью 13:27
Жительница Кубани продала на запчасти автомобиль из каршеринга 13:26
В Швейцарии вводят обязательное ношение защитных масок в школе 13:23
В Кремле удовлетворены пояснениями Эрдогана после изменения статуса храма Святой Софии 13:19
Электромонтер из Шадринска спас утопающую шестилетнюю девочку 13:18
АТОР: Летний сезон 2020 года можно считать состоявшимся 13:17
Популярный виски будут разливать в бумажные бутылки 13:17
Только 25 процентов школ оказались готовы к дистанционному обучению 13:15
Из-за "минирования" аэропорта Краснодара эвакуировали 800 человек 13:15
Помощник арбитра ударил футболиста в матче российских команд 13:13
80-летнюю женщину, блуждавшую пять суток в лесу, выписали из больницы 13:10
В Симферополе выпала половина месячной нормы осадков 13:09
В Саратовской области на девочку упало дерево 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 13:58
Рубрика: Власть

Норма о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму прошла первое чтение в Госдуме

Текст: Галина Мисливская
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, которыми нарушение территориальной целостности России приравнивается к экстремизму.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

"Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию. Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "после принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе, отчуждению части ее территории".

"Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Володин: Иностранцы понесут ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ

Как пояснил один из авторов инициативы - глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников - новая норма не затронет процессов делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами. Эти действия к экстремизму приравниваться не будут.

"Принятие этого законопроекта важно для безопасности страны", - отметил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, предложенная норма согласуется с содержанием недавно внесенного им в Госдуму законопроекта об оперативной блокировке доступа к информации, оправдывающей экстремистскую деятельность.

Рассмотренный 14 июля законопроект Госдума планирует окончательно принять до конца весенней сессии.

Корреспондирующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс РФ, сообщил Павел Крашеннинников. "Надеюсь, мы это в ближайшее время внесем", - сказал он, добавив, что уже сегодня ожидает отзыв правительства на эти новеллы.

Глава комитета проинформировал, что в отношении призывов к отчуждению территорий будет действовать административная преюдиция, то есть за первое правонарушение накажут в административном порядке, а за повторное - в уголовном.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Трое военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса в Сирии
Косачев: Присутствие Египта в Ливии уравновесит активность Турции
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
Россияне назвали три главных признака работы мечты
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации