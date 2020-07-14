Новости

Две недели количество новых случаев COVID-19 в Москве держится на низком уровне 11:02
В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада 10:55
Путин поздравил ВГТРК с 30-летием 10:54
"Славянский базар в Витебске" станет самым масштабным уличным фестивалем в Европе 10:54
СМИ: Компания JCDecaux продала свою долю в Russ Outdoor 10:49
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии 10:42
На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевского 10:40
На востоке Крыма сняли смерч у побережья 10:40
Группа миллионеров призвала повысить налоги для олигархов из-за пандемии 10:40
В Крыму назвали имитацией создание Киевом "платформы деоккупации" 10:36
Lada Granta попала под отзыв из-за проблем со сваркой 10:33
Впервые удалось поймать в фотоловушку семейство редчайшего подвида горилл 10:32
Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:23
Россияне стали меньше интересоваться переводом на "удаленку" 10:16
На Вятке детский лагерь закрыли на карантин из-за ребенка с COVID-19 10:11
В Астраханской области из-за отключения воды возбудили дело 10:11
В Новосибирске возбудили дело о гибели мужчины при обрушении крыши 10:09
Названа стоимость самой дешевой съемной однушки в Москве 10:08
Один человек погиб в Монголии после заражения бубонной чумой 10:07
Долгожданный. Ford возродил рамный внедорожник Bronco 10:04
В Перми лжеполицейские грабили и похищали людей 09:39
В Кировской области при пожаре погибли три человека 09:32
Девятилетний мальчик утонул в Амуре у центральной набережной Хабаровска 09:29
Уральца будут судить за поджог начальника, мешавшего ему выпивать 09:26
В Пермском крае сбежавший пациент психбольницы убил таксиста 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 10:07
Рубрика: В мире

Один человек погиб в Монголии после заражения бубонной чумой

Текст: Александр Гусаров

Как минимум один человек скончался в Монголии от бубонной чумы.

ВОЗ: Бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенную опасность

Как сообщает ТАСС, монгольские власти зафиксировали вызванную этим заболеванием смерть 15-летнего подростка в провинции Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным министерства здравоохранения Монголии, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана - монгольского сурка, часто являющегося переносчиком смертельного заболевания.

Согласно официальной информации Улан-Батора, в настоящее время на карантине находятся около 20 человек, тесно контактировавших с инфицированным.

В мире Восточная Азия Монголия

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
Россияне назвали три главных признака работы мечты
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой