Один человек погиб в Монголии после заражения бубонной чумой

Как минимум один человек скончался в Монголии от бубонной чумы.

Как сообщает ТАСС, монгольские власти зафиксировали вызванную этим заболеванием смерть 15-летнего подростка в провинции Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным министерства здравоохранения Монголии, за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана - монгольского сурка, часто являющегося переносчиком смертельного заболевания.

Согласно официальной информации Улан-Батора, в настоящее время на карантине находятся около 20 человек, тесно контактировавших с инфицированным.