Охотничьи ружья разрешат передавать в аренду

Законопроект, разрешающий брать чужое гражданское оружие во временное пользование, скорее всего, будет одобрен. Правда, правительственная комиссия по законопроектной деятельности сделала несколько замечаний к документу.

Одна из главных новаций - человек, имеющий разрешение на хранение, ношение и использование оружия либо лицензию на приобретение оружия и патронов к нему, но при этом не являющийся обладателем оружия, может взять ружье в аренду для охоты.

При этом оружие, сдаваемое в аренду, должно быть обязательно зарегистрировано в уполномоченном государственном органе. Для физических лиц, не имеющих оружия в собственности и не планирующих его приобретать, предлагается ввести новый вид разрешительных документов - разрешение на ношение и использование оружия. Процедура предполагается стандартная, такая же, как и для желающих приобрести оружие. То есть, разрешение будет выдаваться после прохождения гражданином необходимого обучения, проверки отсутствия медицинских противопоказаний на владение оружием и осуществления других, предусмотренных законодательством проверочных мероприятий.

Гражданам России разрешение на ношение и использование оружия будет выдаваться, как обычно, на пять лет. Получается, разница только в том, что человеку не надо покупать ружье.

Поэтому, считают разработчики документа, риски для общественной безопасности не увеличиваются. Опять же, за выданное разрешение будет взиматься госпошлина.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в октябре 2019 года, а затем переписан в новой редакции в феврале 2020 года​​​.

Еще одна важная новация - аренда оружия иностранцами, что должно повысить туристическую привлекательность нашей страны. Иностранцам срок действия разрешения на ношение и использование оружия предлагается ограничить 90 днями, если меньший срок не установлен договором об оказании услуг, заключенным иностранным гражданином с охотничьим хозяйством.

Порядок получения иностранными гражданами такого разрешения будет аналогичен порядку, предусмотренному для получения разрешения на временный ввоз оружия на территорию России для охоты. Но разрешение не будет выдаваться в случае, если иностранный гражданин не предоставит предусмотренные законом своей страны документы на владение огнестрельным оружием и на осуществление охоты.

А вот предложение предоставить право временно передавать охотничье оружие для охоты тем гражданам, которые достигли 16 лет, одобрено не было. В проекте отзыва комиссии сказано, что предлагаемое законопроектом снижение возрастного ценза, предоставляющего право на получение разрешения на ношение и использование оружия и выдачи охотничьего билета лицам, достигшими возраста 16 лет, нецелесообразно, поскольку достижение указанного возраста не означает, что несовершеннолетний гражданин способен принимать осознанные решения, осознавать фактический характер и правомерность или противоправность своих действий или бездействий, нести за них юридическую ответственность.

Не получило одобрение правительственной комиссии и предложение увеличить разрешенное количество охотничьих стволов с 10 до 20 единиц.