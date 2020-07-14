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14.07.2020 10:57
Рубрика: Экономика

Опрос: Более 80% россиян готовы перейти на работу к конкурентам

Текст: Ольга Игнатова
Восемь из десяти сотрудников потенциально готовы перейти на работу к конкурентам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом 6% - на любых условиях, а 75% - только на более выгодных условиях, следует из опроса сервиса SuperJob. Только 5% готовы хранить верность своему работодателю.

Фото: iStock
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Чаще всего (в 77% случаев) готовы уйти к конкурентам россияне 35-44 лет и граждане с зарплатой от 80000 рублей в месяц (80%). Главный аргумент для перехода - предложение более высокой зарплаты. Если такое предложение последует, то от него не смогут отказаться 93% процента опрошенных. 57% не устоят перед предложением о повышении в должности. 47% привлечет предложение от конкурентов с гарантией бесплатного обучения. 43% готовы уйти от своего работодателя в ту компанию, где есть солидный соцпакет, который подразумевает бесплатный отдых, лечение и другие блага. 4 из 10 респондентов готовы перейти к конкурентам, если новое место работы окажется ближе к дому, чем нынешнее.

Для мужчин важнее повышение в должности, для женщин - близость работы к дому. Молодые люди до 24 лет гораздо чаще реагируют на предложения более высокой зарплаты и возможности пройти обучение за счет работодателя.

Интересно, что за 9 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, среди россиян, готовых перейти к конкурентам на лучшие условия, значительно возросла ценность компенсационного пакета (43% сегодня против 28% в 2011 году) и близости работы от дома (40% и 28% соответственно). Но главный фактор - это все-таки зарплата (93% сегодня и 85% девятью годами ранее).

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