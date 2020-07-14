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14.07.2020 18:57
Рубрика: Власть

На границе ставят закон

Отчуждение территорий признают экстремизмом
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, которыми нарушение территориальной целостности России приравнивается к экстремизму. Ответственность за такие действия могут понести не только россияне, но и иностранцы.

"Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "после принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе отчуждению части ее территории". "Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Информацию с оправданием экстремизма смогут заблокировать

"Сейчас мы должны как монолит быть в вопросах суверенитета, невзирая на разницу значков и партий. Давайте теперь эту тему закроем и будем понимать, что тот, кто поставил под сомнение (территориальную целостность) или с призывом выступил, все, иди отвечай. Страна одна, Родина одна, нет у нас другой", - добавил спикер ГД, обращаясь к депутатам.

Как пояснил один из авторов инициативы - глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, новая норма не затронет процессов делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами. Эти действия к экстремизму приравнивать не будут.

Любые призывы отделить от России регион или его часть должны пресекаться

Новелла "имеет важное правовое значение для обеспечения безопасности и неприкосновенности границ нашей страны", отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он подчеркнул, что попытки нарушить территориальную целостность России встанут в один ряд с публичным оправданием терроризма, возбуждением социальной, расовой, национальной, религиозной или иной розни. "Это объективно, справедливо и правильно. Предлагаемые изменения позволят обеспечить неукоснительную реализацию новых конституционных положений", - добавил Пискарев.

Законопроект Госдума планирует окончательно принять до конца весенней сессии. Корреспондирующие поправки будут в ближайшее время внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс РФ, сообщил Павел Крашенинников. Он проинформировал, что в отношении призывов к отчуждению территорий будет действовать административная преюдиция, то есть за первое правонарушение накажут в административном порядке, а за повторное - в уголовном.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Володин: Иностранцы понесут ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ

По словам Вячеслава Володина, Россия будет решительно пресекать подобные действия не только внутри страны, но и за рубежом. "Для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность. В случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы, и можно требовать их экстрадиции сюда", - сказал он. "Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ, - добавил спикер. - Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну".

Он подчеркнул, что задуматься о последствиях надо в первую очередь отечественным политикам, "которые публично заявляли о необходимости расчленения России". "Они должны понимать, для них ответственность появляется - до десяти лет", - заявил Володин. Принятие закона может остудить "многие горячие головы", считает спикер.

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