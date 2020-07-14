Панарин претендует на награду от профсоюза игроков НХЛ

Новости

В Вооруженных силах РФ от коронавируса вылечились более 7700 человек 22:57
В Иране казнили экс-офицера минобороны, передавшего секретные сведения ЦРУ 22:29
Граждане России смогут въехать в Хорватию по ранее выданной визе 21:55
Крымское УФАС завело дело по факту повышения цен на бензин 21:45
Бэнкси расписал граффити вагоны лондонского метро 21:27
Косторная рассказала о планах завершения карьеры 21:09
В Минске анонсировали заседание межправсовета ЕАЭС в очном формате 20:39
Варшава заявила о желании улучшить отношения с Россией 20:34
Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом 20:26
Въезд в Чечню для туристов временно закрыли 20:25
У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 20:08
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 20:04
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 19:25
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 19:22
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 19:08
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 19:07
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 19:01
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 19:00
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами 18:51
Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за COVID-19 18:47
Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 22:00
Рубрика: Спорт

Голосуют свои

Панарин претендует на награду от профсоюза игроков НХЛ
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 153(8207)
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в тройку номинантов на "Тед Линдсей Эворд" - награду хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победителя определят в ходе голосования членов профсоюза игроков.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Несмотря на досрочное завершение регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, этот сезон для Панарина стал самым удачным в карьере. Он провел 69 матчей и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Артемий разделил третье место в рейтинге бомбардиров с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком.
Капризов и Сорокин подписали контракты с клубами НХЛ

В число претендентов также попал канадец Натан Маккиннон из "Колорадо". В его активе 93 (35 голов + 85 передач) очка. Ну и еще один кандидат - лучший бомбардир "регулярки", обладатель "Арт Росс Трофи" немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтона", на счету которого 110 (43+67) очков.

Напомним, что действующим обладателем "Тед Линдсей Эворд" является форвард "Тампы" Евгений Кучеров, установивший в прошлом сезоне со 128 (41+87) очками рекорд результативности среди россиян в НХЛ. Помимо него награду также получали Сергей Федоров, игравший за "Детройт" (1994), Александр Овечкин из "Вашингтона" (2008-2010) и Евгений Малкин из "Питтсбурга" (2012).

Возможно, скоро на эти призы будет претендовать новое поколение россиян в НХЛ. Кирилл Капризов и Илья Сорокин, выступавшие за ЦСКА, подписали соглашения с "Миннесотой" и "Нью-Йорк Айлендерс" соответственно. Кроме того, вступил в силу контракт еще одного армейца Александра Романова с "Монреалем", оформленный в мае.

К сожалению, новое коллективное соглашение НХЛ с профсоюзом игроков не позволит россиянам выйти на заокеанский лед в текущем сезоне. Но в качестве компромиссного решения они получили приглашение в тренировочные лагеря своих команд, а главное - право "сжечь" первый год по контракту новичка. Это означает, что сезон 2019/20 пойдет им в зачет.

После новостей о контрактах появились и первые цифры. По инсайдерской информации, зарплата Сорокина в сезоне 2020/21 составит один миллион долларов. Столько же он заработает в виде бонусов. А Капризов выбрал игровой номер - "97".

Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
Отчуждение территорий признают экстремизмом
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
ФХР объявила чемпиона России