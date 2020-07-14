Панарин претендует на награду от профсоюза игроков НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в тройку номинантов на "Тед Линдсей Эворд" - награду хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победителя определят в ходе голосования членов профсоюза игроков.

Несмотря на досрочное завершение регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, этот сезон для Панарина стал самым удачным в карьере. Он провел 69 матчей и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Артемий разделил третье место в рейтинге бомбардиров с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком.

В число претендентов также попал канадец Натан Маккиннон из "Колорадо". В его активе 93 (35 голов + 85 передач) очка. Ну и еще один кандидат - лучший бомбардир "регулярки", обладатель "Арт Росс Трофи" немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтона", на счету которого 110 (43+67) очков.

Напомним, что действующим обладателем "Тед Линдсей Эворд" является форвард "Тампы" Евгений Кучеров, установивший в прошлом сезоне со 128 (41+87) очками рекорд результативности среди россиян в НХЛ. Помимо него награду также получали Сергей Федоров, игравший за "Детройт" (1994), Александр Овечкин из "Вашингтона" (2008-2010) и Евгений Малкин из "Питтсбурга" (2012).

Возможно, скоро на эти призы будет претендовать новое поколение россиян в НХЛ. Кирилл Капризов и Илья Сорокин, выступавшие за ЦСКА, подписали соглашения с "Миннесотой" и "Нью-Йорк Айлендерс" соответственно. Кроме того, вступил в силу контракт еще одного армейца Александра Романова с "Монреалем", оформленный в мае.

К сожалению, новое коллективное соглашение НХЛ с профсоюзом игроков не позволит россиянам выйти на заокеанский лед в текущем сезоне. Но в качестве компромиссного решения они получили приглашение в тренировочные лагеря своих команд, а главное - право "сжечь" первый год по контракту новичка. Это означает, что сезон 2019/20 пойдет им в зачет.

После новостей о контрактах появились и первые цифры. По инсайдерской информации, зарплата Сорокина в сезоне 2020/21 составит один миллион долларов. Столько же он заработает в виде бонусов. А Капризов выбрал игровой номер - "97".