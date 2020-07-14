Парламент на востоке Ливии одобрил ввод египетских войск

Палата представителей (парламент) Ливии разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) и Правительством национального согласия (ПНС).

"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться в конфликт для защиты национальной безопасности Ливии и Египта, если они видят угрозу безопасности наших двух стран", сказано в послании парламента, который находится в городе Тобрук на востоке страны и поддерживает ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Высший совет шейхов и старейшин Ливии, также выступающий на стороне Хафтара, заявил, что поддерживает решение парламента.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир может направить войска в Ливию, чтобы "восстановить мир и безопасность". Он также отметил, что ввод войск возможен лишь "при поддержке ливийских племен". В ПНС эти заявления называли "объявлением войны".

Как рассказал "РГ" руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов, "можно сказать, что в целом это подготовка к египетскому вмешательству, хотя пока что и на риторическом уровне. В случае ввода египетских войск, их присутствие будет представляться как законное ровно из-за этого заявления, сделанного органом власти, имеющим определенную в том числе и международную легитимность. Вместе с тем, видно, что пока что стороны стараются оставаться в основном на уровне риторики и угроз, надеясь избежать реального военного вмешательства", - считает эксперт.

В ливийском конфликте в настоящий момент наблюдается противостояние двух главных сил. С одной стороны это ЛНА во главе с Хафтаром, которую поддерживают Египет и ОАЭ. С другой - Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи на западе страны. ПНС пользуется поддержкой Турции и Катара. Помимо этих сил, в Ливии действует большое количество вооруженных формирований, от племенных до радикально-исламистских.