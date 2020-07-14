Первый российский препарат от COVID-19 будет поставляться в 50 стран

Подписано соглашение о сотрудничестве по поставке в Бразилию первого российского препарата "Авифавир" для лечения COVID-19. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Всего же, как сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, российский препарат будет поставляться в 50 стран.

По условиям контракта, до конца нынешнего года в Бразилию будет поставлено минимум 100 тысяч упаковок препарата, а в 2021 году - еще 200 тысяч упаковок.

"Авифавир" (действующее вещество - фавипиравир) - это первый в России препарат, одобренный Минздравом для применения против коронавируса, и один из первых, зарегистрированных в мире по показаниям для лечения COVID-19.

Как уточнили в РФПИ, с 10 июня лекарство получили уже 50 российских регионов.

"РФПИ и "ХимРар" приступили к полномасштабной реализации экспортного потенциала "Авифавира", который востребован не только странами-партнерами по СНГ, но и в дальнем зарубежье, - прокомментировал Кирилл Дмитриев. - Латинская Америка, и, в частности, Бразилия, сейчас переживают непростую ситуацию в связи с распространением коронавируса, и наш препарат позволит осуществлять эффективную терапию пациентов, сократить нагрузку на медицинские учреждения" Он также отметил, что РФПИ готов удовлетворить растущий зарубежный спрос и нарастить производство препарата.

"Авифавир" закупают не только соседи России - Беларусь и Казахстан, - но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие. Заявки на закупку направили более 50 стран", - ранее написал Дмитриев в колонке для Newsweek.

Он также рассказал изданию о стратегии, которая помогла России взять под контроль распространение инфекции.

"Благодаря сотрудничеству с более чем 15 фондами-партнерами на международном уровне мы сосредоточились на трех доступных решениях, которые сыграют важную роль в победе над коронавирусом уже в этом году", - сообщил глава РФПИ.

Первым таким направлением он назвал тестирование. "Быстрые и точные тесты являются ключом к восстановлению экономики. Только масштабное тщательное тестирование способно возобновить экономическую деятельность, в том числе международное транспортное сообщение", - отметил Дмитриев, рассказав о разработке первого в России высокоточного экспресс-теста на COVID-19.

Второе - лекарства. "В области лечения акцент должен быть сделан на доступных сейчас противовирусных препаратах, так как они предотвращают развитие вируса на ранних и средних стадиях, не давая болезни перетечь в серьезную фазу", - подчеркнул глава фонда.

Наконец, третье направление - создание вакцины. В РФПИ выбирали наиболее перспективные из более чем 140 разрабатываемых сейчас вакцин. "Пока еще ни одна вакцина в мире не была официально одобрена раньше, чем после четырех лет испытаний, - отметил Дмитриев. - Тем не менее, наш анализ показывает, что первыми на рынке появятся вакцины на основе аденовируса, которые получат официальное одобрение в сентябре этого года. Они вводят в организм человека ген шипов коронавируса через проверенный механизм доставки на основе аденовируса".

Он также сообщил, что три вакцины на основе аденовирусных векторов уже показали высокие результаты на первом этапе клинических испытаний. Одна из них разработана российским Институтом имени Гамалеи (и ее регистрация, как стало известно на днях, намечена уже на начало августа). Две других аналогичных вакцины созданы Оксфордским университетом совместно с Astra Zeneca и китайской компанией CanSino Biologics. "Мы считаем, что будут необходимы все три", - заключил Кирилл Дмитриев.