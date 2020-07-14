Песков: Работа по возобновлению международных полетов продолжается

Правительство РФ продолжает работу по возобновлению международного авиасообщения, Владимир Путин получает доклады о ходе переговоров с другими странами по этому вопросу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, будет ли президент встречаться с кабмином для обсуждения соответствующих вопросов по этой теме.

"Это обсуждение постоянно ведется. Во-первых, штаб работает, работает Голикова, и правительство в этом плане продолжает работу различную, начиная от контакта с зарубежными партнерами на предмет возобновления сообщения", - ответил он.

Песков подчеркнул, что специальных встреч в этой ситуации не требуется, президент получает соответствующие доклады.