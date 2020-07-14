Петр Ян попал в сводный рейтинг UFC

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, в минувшие выходные завоевавший пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, вошел в обновленную версию официального сводного рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории.

Ян, который на "Бойцовском острове" победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде, попал на 13-е место в списке лучших представителей боев без правил.

Обладатель пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую строчку. В топ-3 не произошло изменений. Лидером рейтинга остался чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, на третьем месте - лучший тяжеловес Стипе Миочич.

За пределами топ-10 компанию Яну составляют ирландец Конор Макгрегор, который недавно в третий раз объявил о завершении карьеры (10-й), и два американца Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон (11-й и 12-й). Напомним, что Гэтжи, победив Фергюсона, получили титут временного чемпиона и право сразиться с Нурмагомедовым.