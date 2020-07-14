Почти половина россиян пьет вино, предпочитая российское

Добрая половина сограждан, или 45 процентов за последний год, покупала вино, причем чаще люди приобретают продукцию российского производства - 26 процентов, реже импортное - 12 процентов. Таковы итоги последнего июльского опроса ВЦИОМ о культуре пития.

Кстати, отечественное вино предпочитают граждане среднего возраста, от 45 до 59 лет, а импортное - молодые люди от 18 до 24 лет. Импортное вино покупают раз в месяц 50 процентов совершавших покупку вин. При этом 45 процентов заявили, что не покупают иностранные вина.

Правда, поход за вином не стал не только регулярной, но и даже частой практикой: 77 процентов, выбирающих вино производства России, отметили, что делают это раз в месяц или реже. В список еженедельных покупок вино входит у 6 процентов граждан, 2 процента приобретают вино два-три раза в неделю, 4 процента - раз в неделю.

При этом 54 процента заявили о том, что вообще не пьют вино. Их доля высока среди молодежи от 25 до 34 лет (61 процент) и людей старше 60 лет (59 процентов). Среди тех, кто все же редко, но пьет вино, 24 процента делают выбор в пользу красного, 11 процентов выбирают белое, 10 процентов "всеядны" - им нравится красное, белое и розовое вино.

В целом россияне отдают предпочтение полусладким винам - 46 процентов, 30 процентов выбирают сухие. В первом случае, это в основном женщины (52 процента), во втором - мужчины (35 процентов) и люди в возрасте от 45 лет. Каждый десятый (13 процентов) любит разные вина (полусладкое, сухое, ликерное, крепленое). Предпочтение тихим винам отдают 42 процента опрошенных.

В итоге опроса 66 процентов согласились с утверждением - "Россия - страна с винодельческой историей и традициями". Однако треть опрошенных, или 33 процента, не согласны с этим тезисом. Они полагают, что русская культура пития крепится на водке.