Популярный виски будут разливать в бумажные бутылки

Производитель шотландского виски Johnnie Walker планирует вскоре начать разливать популярный скотч в бумажные бутылки.

Как сообщает информагентство Reuters, крупнейшая в мире кампания по производству алкоголя Diageo Plc., которой принадлежит знаменитый бренд "пешехода", в партнерстве с фирмой Pilot Lite уже разработала инновационную тару из продуктов древесины.

Такие бутылки могут быть полностью переработаны и, как ожидается, появятся на полках магазинов в начале 2021 года.

Новация станет вехой на пути избавления от пластиковых емкостей, которые не разлагаются в природе. Хотя на сегодняшний момент в пластике продаются не более 5 процентов от всей алкогольной продукции Diageo Plc., эта компания поставила цель к 2025 году полностью уйти от упаковки, наносящей вред окружающей среде.

Сообщается, что помимо виски Johnnie Walker в бумажные бутылки уже в недалеком будущем начнут разливать продукцию производителей напитков PepsiCo и Unilever Plc.