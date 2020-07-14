После выборов в Галисии и Стране басков сохранился "статус кво"

По итогам первых после начала пандемии в Испании парламентских выборов, прошедших в Галисии и Стране басков, власти этих регионов получили возможность править еще четыре года. Политическую ситуацию не изменили ни эпидемия коронавируса, ни увеличение числа воздержавшихся, ни ошибки, допущенные главами правительств в предыдущие четыре года.

В Галисии консерваторы, которых в этой автономии возглавляет Альберто Нуньес Фейхоо, смогли вновь получить 41 кресло в 75-местном парламенте. Это позволяет ему самостоятельно сформировать региональное правительство. Впрочем, исход голосования не стал неожиданностью. Народная партия правит в Галисии уже больше 30 лет, и ни один кризис не смог этого изменить.

Гораздо более интересная ситуация сложилась в Стране басков. Тут также уже много лет у власти находится Баскская националистическая партия. Однако после того, как террористическая группировка ЭТА отказалась от вооруженной борьбы, а затем и вовсе объявила о своем роспуске, на политической арене появились силы, мирным путем добивающиеся отделения региона от Испании. Они завоевали доверие части электората БНП, и в последние годы эта партия, хотя она и остается самой влиятельной в регионе, вынуждена искать союз с другими силами, чтобы оставаться у власти. Так, с 2016 года БНП правит в коалиции с социалистами. По итогам воскресного голосования БНП получает 31 кресло в парламенте, а 10 мест, которые занимают социалисты, при сохранении этого союза позволят нынешнему главе правительства Иньиго Уркулью продолжить вести свою политику.

Стоит отметить, что еще в мае БНП, которая представлена в общенациональном парламенте, поддержала решение о продлении карантина как раз в обмен на разрешение провести выборы 12 июля. Вопрос о сохранении коалиции явно также был одним условий этой сделки. Со своей стороны Уркулью заверил, что при нем вопрос об отделении Страны басков от Испании не будет подниматься.