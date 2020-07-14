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Пропавшая звезда сериала "Хор" Ная Ривера найдена мертвой

Новости
    14.07.2020, 11:28
Текст:   Олег Усков

Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.

Фото: kino-teatr.ru
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Информация об этом появилась в официальном Twitter окружного шерифа. С подтверждением - всплывшее в понедельник тело принадлежало 33-летней Ривере.

Сын актрисы Джози Холлис не пострадал. Но не может сказать, что именно произошло с его матерью.

О пропаже актрисы стало известно в прошлую среду.

Обстоятельства ЧП выясняются. Как именно погибла Ривера, покажет вскрытие.

Ная Ривера родилась в 1987-м в Санта-Кларите, Калифорния. Помимо "Хора" на счету актрисы более 25 проектов - "Спасатели Малибу", "Принц из Беверли-Хиллз", "C.S.I.: Майами", "Коварные горничные".

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