Пропавшая звезда сериала "Хор" Ная Ривера найдена мертвой

Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.

Информация об этом появилась в официальном Twitter окружного шерифа. С подтверждением - всплывшее в понедельник тело принадлежало 33-летней Ривере.

Сын актрисы Джози Холлис не пострадал. Но не может сказать, что именно произошло с его матерью.

The news conference has concluded. Sheriff Ayub has confirmed the body recovered at Lake Piru today was Naya Rivera. Our hearts go out to her family, friends and fans during this difficult time. An autopsy will be performed to determine the cause of her death. — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

О пропаже актрисы стало известно в прошлую среду.

Обстоятельства ЧП выясняются. Как именно погибла Ривера, покажет вскрытие.

at this point we just vibin y'all pic.twitter.com/JkVhocG9jZ — Naya Rivera (@NayaRivera) July 5, 2020

Ная Ривера родилась в 1987-м в Санта-Кларите, Калифорния. Помимо "Хора" на счету актрисы более 25 проектов - "Спасатели Малибу", "Принц из Беверли-Хиллз", "C.S.I.: Майами", "Коварные горничные".