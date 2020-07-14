Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) провела онлайн-конференцию с ведущими игроками, на которой обсуждалась перспектива проведения US Open и серии предваряющих его турниров, которые пройдут на территории США.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Штатах многие теннисисты не хотят рисковать и предпочитают готовиться к европейскому грунтовому сезону и другому "Шлему" - "Ролан Гарросу".

Поэтому, как сообщает Marca, ATP и игроки пришли к общему мнению, что окончательное решение по американским турнирам будет принято в конце июля.

В связи с этим глава Совета игроков ATP, первая ракетка мира серб Новак Джокович потребовал некоторых финансовых гарантий в части компенсации расходов на поездку в США, если соревнования отменят в самый последний момент.

Отметим, что руководство WTA также дало рекомендации спортсменкам: внимательно следить за развитием событий в США, чтобы принять адекватное решение об участии в турнирах.