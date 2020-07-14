Проверки бизнеса из-за Covid-19 в июне сократились в пять раз

Количество проверок бизнеса в июне 2020 года сократилось в пять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (103 тыс.) и составило 19,8 тыс. Такие данные приводятся в докладе статс-секретаря - заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, который выступил на онлайн-форуме "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее". Количество проверок бизнеса в этом году минимизировано из-за ситуации с Covid-19. Всего по итогам года из плана проверок будет исключено 200 тыс. мероприятий.

Параллельно реализуется механизм "регуляторной гильотины", который включает обновление обязательных требований в работе предпринимателей с 1 января 2021 года. Согласно ему, наводится порядок в контрольно-надзорной деятельности. Акцент - на профилактику возможных нарушений.

Сейчас в Госдуме находятся на рассмотрении два законопроекта - об обязательных требованиях и о государственном надзоре и муниципальном контроле в России. "Мы сейчас на финишной прямой", - подчеркнул Херсонцев. По его словам, будет около года на то, чтобы выверено подойти к реализации положений этого документа. По некоторым пунктам речь идет о пилотных режимах. В окончательной редакции принять эти документы Госдума РФ может уже на следующей неделе, сообщила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. "Убеждена, что откладывать это решение больше нельзя", - сказала депутат, отметив, что законопроектам поступило около 1 тыс. поправок и предложений. Принятие документов станет еще одним шагом на пути к реализации механизма "регуляторной гильотины", сдвинув реформу с места, подчеркнул Херсонцев.

Далее документ будет дорабатываться. Участие в работе, как и сейчас, будет принимать бизнес. "Получился сбалансированный вариант этих двух законопроектов", - дал оценку президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Однако ряд вопросов в части госконтроля требует дополнительных обсуждений. В частности, это касается введения обязательного досудебного порядка обжалования действий контрольно-надзорных органов, а также сокращения срока уведомления о проведении выездной проверки с трех дней до 24 часов. Эффективность нового законодательства во многом будет зависеть от оперативного принятия нормативно-правовых актов по отдельным видам надзора и контроля, говорит Шохин. Для этого необходим четкий план-график. "Часто ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти - прим. "РГ") озвучивают предложения с просьбами переноса сроков гильотирования. Мы считаем, что равно ставить этот вопрос. Если их сдвинуть сейчас, то мы не сможем энергично работать уже сейчас", - считает президент РСПП.

Согласно ежегодному докладу РСПП с Высшей школой экономики, в России насчитывается 241 вид и десять форм контроля. В работе участвует 48 федеральных контрольных органов и 127 тыс. инспекторов. В год они проводят 1,6 млн проверок.