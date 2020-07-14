Проверки бизнеса из-за Covid-19 в июне сократились в пять раз

Новости

В Петербурге офицер осужден за взятки при отборе военных в Сирию 17:01
Kia впервые вывела на тесты новый Sportage 17:01
Томич проехал в Крым на велосипеде более 5000 километров 17:00
На юге Испании маски обязали носить даже на пляже 16:59
В Зауралье заключенный по телефону руководил грабежами мужчин 16:57
В Волгоградской области загорелся газопровод 16:56
Житель Коми пожаловался в полицию на обман при оказании интимных услуг 16:42
Депутат Орлов прокомментировал снятие ограничений в Москве 16:41
Экологические поправки к конституции Франции могут принять до конца года 16:39
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции 16:20
Исследование: Чрезмерное потребление провоцирует климатический кризис 16:15
В Саратовской области ураган перевернул машины на парковке 16:15
В курганском городе в 35-градусную жару ограничили подачу воды 16:15
В ГИБДД показали новый прибор для инспекторов 16:07
На Ставрополье при взрыве газа пострадали три человека 15:58
В Бразилии обнаружен чудом уцелевший "ящер, рожденный в огне" 15:58
В центре Краснодара после мощного ливня утонул трамвай 15:55
Героиню мультика про Скуби-Ду официально объявили лесбиянкой 15:48
Госдума уточнила порядок приостановки деятельности НКО, финансируемых из США 15:39
Девочка получила разрыв печени во время тренировки в бассейне 15:34
В Мексике найден дворец Кортеса 15:27
В Германии потребовали запретить аптеки с "расистскими" названиями 15:19
Новый стандарт сотовой связи 6G может появиться в 2028 году 15:17
В Челябинской области назначен новый управделами 15:13
Астраханский министр транспорта ушел в отставку 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 15:37
Рубрика: Экономика

Проверки бизнеса из-за Covid-19 в июне сократились в пять раз

Текст: Екатерина Петрова
Количество проверок бизнеса в июне 2020 года сократилось в пять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (103 тыс.) и составило 19,8 тыс. Такие данные приводятся в докладе статс-секретаря - заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, который выступил на онлайн-форуме "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее". Количество проверок бизнеса в этом году минимизировано из-за ситуации с Covid-19. Всего по итогам года из плана проверок будет исключено 200 тыс. мероприятий.
Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Параллельно реализуется механизм "регуляторной гильотины", который включает обновление обязательных требований в работе предпринимателей с 1 января 2021 года. Согласно ему, наводится порядок в контрольно-надзорной деятельности. Акцент - на профилактику возможных нарушений.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин призвал сохранить эффективные меры поддержки бизнеса после пандемии

Сейчас в Госдуме находятся на рассмотрении два законопроекта - об обязательных требованиях и о государственном надзоре и муниципальном контроле в России. "Мы сейчас на финишной прямой", - подчеркнул Херсонцев. По его словам, будет около года на то, чтобы выверено подойти к реализации положений этого документа. По некоторым пунктам речь идет о пилотных режимах. В окончательной редакции принять эти документы Госдума РФ может уже на следующей неделе, сообщила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. "Убеждена, что откладывать это решение больше нельзя", - сказала депутат, отметив, что законопроектам поступило около 1 тыс. поправок и предложений. Принятие документов станет еще одним шагом на пути к реализации механизма "регуляторной гильотины", сдвинув реформу с места, подчеркнул Херсонцев.

Фото: Александр Корольков/РГ
Михаил Мишустин оценил потенциал России в IT-сфере

Далее документ будет дорабатываться. Участие в работе, как и сейчас, будет принимать бизнес. "Получился сбалансированный вариант этих двух законопроектов", - дал оценку президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Однако ряд вопросов в части госконтроля требует дополнительных обсуждений. В частности, это касается введения обязательного досудебного порядка обжалования действий контрольно-надзорных органов, а также сокращения срока уведомления о проведении выездной проверки с трех дней до 24 часов. Эффективность нового законодательства во многом будет зависеть от оперативного принятия нормативно-правовых актов по отдельным видам надзора и контроля, говорит Шохин. Для этого необходим четкий план-график. "Часто ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти - прим. "РГ") озвучивают предложения с просьбами переноса сроков гильотирования. Мы считаем, что равно ставить этот вопрос. Если их сдвинуть сейчас, то мы не сможем энергично работать уже сейчас", - считает президент РСПП.

Согласно ежегодному докладу РСПП с Высшей школой экономики, в России насчитывается 241 вид и десять форм контроля. В работе участвует 48 федеральных контрольных органов и 127 тыс. инспекторов. В год они проводят 1,6 млн проверок.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Трое военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса в Сирии
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
СК установил причастность Абызова к новым преступлениям
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в президенты Беларуси
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками