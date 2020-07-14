Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Владимир Путин поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики - Днем взятия Бастилии.

В поздравительной телеграмме российский лидер выразил уверенность в продолжении совместной работы "в интересах народов России и Франции, а также Европы и всего мира", сообщает пресс-служба Кремля.

"Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте", - отметил в поздравлении Путин.