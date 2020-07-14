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14.07.2020 10:54
Рубрика: Власть

Путин поздравил ВГТРК с 30-летием

Текст: Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) с 30-летием.

Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин рассказал о новых общенациональных задачах

"Этот юбилей - большой, знаменательный праздник для коллектива ВГТРК, для всей нашей журналистики", - отметил российский президент в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин напомнил, что созданная в 1990 году компания всегда активно участвовала в жизни страны. "Сотрудники входящих в нее телеканалов и радиостанций неизменно находились на острие информационной работы, достойно решали поставленные задачи", - подчеркнул президент.

Глава государства также поблагодарил коллектив "за созидательный труд, за искреннюю любовь к своему делу" и пожелал журналистам всего доброго.

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