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14.07.2020 15:06
Рубрика: Экономика

Работодатели рассказали, каких выпускников вузов ждут на работу

Текст: Мария Агранович
Самый желанный кандидат на вакансию должен быть человеком слова, ответственным. Это главное конкурентное качество, которое выделили более 75 процентов работодателей в ходе опроса АНО "Россия - страна возможностей".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Также выяснилось: при приеме молодых специалистов работодатели наиболее часто обращают внимание на коммуникабельность (ее отметили 44% респондентов), исполнительность (43%) и целеустремленность (40%). А вот амбициозность выделили лишь 10% опрошенных.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Как работодатели поддерживают студентов российских вузов

Что должен уметь выпускник вуза, чтобы работодатели выстроились за ним в очередь?

Самые востребованные навыки: способность обрабатывать и критически оценивать информацию, умение работать в команде, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения, решать проблемы, а также умение видеть пробелы в своих знаниях и, главное - устранять их.

Меньше всего при поиске сотрудников на начальные позиции компании сегодня интересуют, как ни странно, предпринимательские и лидерские навыки.

- Решающими при приеме на работу выпускников оказались: качественное выполнение тестового задания (это отметили 57% опрошенных), опыт работы (44%), хороший вуз (38%) и успехи в профессиональных конкурсах (36%), - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - А самым популярным способом проверить, чего стоит выпускник, по-прежнему остается собеседование - на него ориентируются более 60% компаний.

Популярен также метод кейсов: кандидату предлагают решить реальную рабочую задачу и приглашают на работу только после успешной стажировки.

Между тем, оценки в дипломе оказались важны лишь для 19 процентов работодателей. Возможно, потому, что большинство компаний так или иначе участвуют в подготовке молодых специалистов - проводят лекции в университетах, разрабатывают учебные программы. То есть своих потенциальных сотрудников они знают буквально "в лицо".

Фото: iStock
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Но, тем не менее, только 2% работодателей оценивают качество вузовской подготовки на "отлично", для большинства оно "хорошее" и "среднее".

Кстати

Ни один из респондентов не выделил удаленный формат работы как предпочтительный для начинающих специалистов. "Удаленка" для выпускников вузов, которым нужно встраиваться в работу, знакомиться с корпоративной культурой и правилами, - не вариант.

Правда, четверть опрошенных работодателей заявили: график для них, в целом, не важен. Главное - результат. Еще четверть - за гибкий график. Половина представителей компаний предпочитают работу по стандартному графику полного дня.

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