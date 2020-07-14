Кризис, вызванный эпидемией коронавируса, сильно ударил по производителям потребительских промтоваров. В апреле располагаемые доходы домохозяйств снизились, а уровень закредитованности граждан вырос до максимума за все время наблюдений. В результате платежеспособный спрос падает.

Это приводит к тому, что складские остатки значительно увеличиваются. В таких условиях компании вынуждены сокращать объемы производства, а значит, и рабочие места.

Одним из выходов из ситуации, на мой взгляд, может стать предоставление промтоваров в аренду гражданам. Мебель и бытовая техника, спортивный и садовый инвентарь, швейное и иное оборудование (в том числе для самозанятых), музыкальные инструменты и даже теплая одежда - все это потребителям по-прежнему нужно.

Прокат - хороший способ получить во временное пользование необходимые вещи. Многим он знаком еще с советских времен. При этом прокат - не пережиток прошлого: экономика совместного потребления развивается: Uber, "Яндекс. Такси", каршеринг, Airbnb, пункты проката велосипедов... Социально ответственные граждане выбирают прокат, так как рассматривают его как форму осознанного потребления и признак заботы об окружающей среде.

Аренда не увеличивает закредитованность: нет нужды оплачивать стоимость самой вещи, если что - товар всегда можно вернуть.

Является ли прокат стопроцентной альтернативой потребительскому кредиту, заменит ли он его? Конечно, нет.

Аренда не увеличивает закредитованность: нет нужды оплачивать стоимость самой вещи

К дискуссии по вопросу развития проката в стране подключился Банк России. Обнадеживает, что он категорически не отверг идею доступа на рынок проката микрофинансовых организаций и ломбардов. Будет хорошо, если эти поднадзорные ЦБ организации, имеющие развитые сети, смогут расширить перечень оказываемых услуг и, получив от этого дополнительные доходы, сократить процентные ставки по выдаваемым займам. Так займы и промтовары станут доступнее россиянам.

Зачастую в прокат берут вещи для временного пользования, что предполагает внесение арендных платежей только за короткий период. Поэтому нельзя полностью согласиться с мнением мегарегулятора, отметившего в ответе на запрос Общественной палаты, что услуги проката будут пользоваться спросом только при условии, что арендный платеж окажется существенно ниже платежа по потребительскому кредиту. Максимальная ставка по нецелевым банковским потребкредитам может, в соответствии с российским законодательством, достигать трех процентов в месяц. Уверен, у производителей промтоваров есть возможность предоставить свою продукцию в прокат россиянам на сопоставимых условиях.

Также подлежит обсуждению позиция ЦБ о том, что потребкредит лучше проката, поскольку заемщик может продать на вторичном рынке имущество, приобретенное за счет кредитных средств. Ведь известно, что потери потребителя при перепродаже практически новой вещи достигают половины ее цены.

Развитие проката не только обеспечит доступность промтоваров для россиян, но и будет стимулировать развитие именно промышленности, тогда как потребительское кредитование способствует росту спроса в целом, в том числе - на импортные товары, работы и услуги, а иногда и на нерациональные цели.

Важно, чтобы в стране были созданы условия для развития экономики совместного потребления в целом и проката - в частности.

Что я имею в виду? В первую очередь доступ к долгосрочным кредитам для производителей промтоваров. Это даст бизнесу ресурсы для выпуска продукции и последующего предоставления ее в аренду.

Важно, чтобы в стране были созданы условия для экономики совместного потребления

Как это реализовать? У Банка России есть возможность снизить требования по формированию резервов по целевым кредитам, предоставляемым производителям - арендодателям промтоваров, при условии, что в залог по таким кредитам будут переданы предметы проката.

В свою очередь, правительство страны могло бы субсидировать расходы производителей - арендодателей на оплату процентов по кредитам, предоставлять им госгарантии. Начать целесообразно с господдержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Арендодателям надо дать возможность оценивать способность клиентов к регулярным арендным платежам. Для этого они должны, с разрешения арендаторов, получать доступ к данным об их доходах и долгах.

Требования к сделкам проката определяет параграф 2 главы 34 ГК РФ. Законодательство в необходимой мере защищает интересы граждан-арендаторов: арендодатель обязан проверить качество предмета проката при передаче его арендатору, отремонтировать, принять предмет проката от арендатора до срока окончания проката.

При этом есть и избыточные ограничения. Например, максимальный срок проката - всего один год. Кроме того, на арендодателя возложено безусловное обязательство производить ремонт предмета проката. Считаю, что эти нормы права мешают развитию проката. Предложения по этим вопросам направлены в минпромторг и в минэкономразвития.

Думаю, в ближайшее время производители попытаются развивать прокат в качестве антикризисного решения для своего бизнеса. Пока же мне известно о благотворительной акции предприятия из моногорода Гуково Ростовской области, которое выпускает мебель из массива дуба и ясеня. Компания бесплатно на год предоставляет мебель в прокат всем медработникам и педагогам, а всем остальным - за полтора процента в месяц от ее цены. Безусловно, прокат бывших в употреблении вещей должен быть дешевле.