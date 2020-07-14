Автоворы в Подмосковье угоняли иномарки, используя поддельные госномера

Автомобили для угона преступники высматривали на неохраняемых стоянках. При этом они предпочитали исключительно иномарки.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники в вечернее время с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили, припаркованные на неохраняемых стоянках на территории Ленинского района. Используя подложные государственные номерные знаки, они отгоняли машины в отстойник.

Автоворов задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Ленинского района. Взяли преступников в Домодедово после совершения очередного преступления. Ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 29 и 42 лет.

При досмотре автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, обнаружены подложные номерные знаки, используемые при совершении преступлений, и оборудование для несанкционированного вскрытия охранных систем автомашин. В похищенной иномарке оперативники обнаружили электронное оборудование, предназначенное для запуска двигателя. Оперативники полагают, что подозреваемые причастны к совершению пяти автомобильных краж. Сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают другие эпизоды преступлений задержанных.