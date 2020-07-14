Бессимптомные больные COVID-19 оказались заразны

Интересное исследование проведено департаментом здравоохранения Москвы. Изучив данные 335 тысяч человек, близко контактировавших с больными коронавирусом, врачи пришли к выводу, что заражается из них новой инфекцией каждый пятый. Об этом сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова. Причем, подчеркнула она, произойти это может как с человеком, контактировавшим с тяжелобольным, так и с бессимптомным носителем коронавируса.

Это не подтверждает ранее сделанные выводы Всемирной организацией здравоохранения о том, что бессимптомные больные COVID-19 незаразны. Напротив, заболевших в окружении таких носителей вируса, по данным московских исследователей, даже больше - 22 процента. От тех, кто болел легко, заразились 20 процентов, от болевших со средней тяжестью заболевания - 14, а заразившихся от пациентов с тяжелой формой протекания болезни - 15 процентов. Медики объясняют это тем, что, возможно, при бессимптомном протекании заболевания близкие зараженного человека ведут себя менее осторожно и не так неукоснительно соблюдают меры безопасности.

Больше всего зараженных от бессимптомных носителей - 22 процента

Еще один важный вывод, полученный в ходе этого исследования, говорит о прямой взаимосвязи тяжести заболевания у заразившихся с тем, как оно протекает у источника заражения. Выяснилось, что 75 процентов заболевших от контакта с бессимптомными носителями вируса также болеют бессимптомно. Среди тех же, кто заразился от тяжелобольных людей, бессимптомно перенесли коронавирус лишь 45 процентов. Зато доля госпитализированных в этом случае вырастает в 2,7 раза.

Напомню, вот уже две недели в столице число вновь выявленных случаев COVID-19 держится на самом низком уровне - около 600 человек в сутки. Смертность от коронавируса в столице в июне снизилась по сравнению с маем на 35 процентов. А по прогнозу департамента здравоохранения Москвы, в июле она будет ниже вдвое, чем в июне.