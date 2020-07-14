Депутат Орлов прокомментировал снятие ограничений в Москве

Депутат Мосгордумы Степан Орлов прокомментировал очередной этап снятия ограничений в Москве, который произошел 13 июля. Ключевым решением парламентарий считает открытие образовательных учреждений.

"Речь фактически идет о возвращении привычной - и несколько позабытой - системы координат, основа которой - личное общение преподавателя и ученика, студента", - отметил Орлов. Он уверен, что хотя бы часть экзаменов будет проведена в привычной очной форме.

Важно и то, что начинает полноценную работу бизнес - с предпринимателей сняты все ограничения, кроме санитарных мер. Работодателям также предоставлена свобода при выборе формата работы - можно оставить сотрудников на удаленке, а можно вернуть в офисы. "Иными словами, кому как удобнее - тот так и организовывает работу компании, ориентируясь на свою частную ситуацию", - подчеркнул депутат.

При этом всем москвичам по-прежнему необходимо беречь себя и окружающих, носить перчатки и маски в общественном транспорте и помещениях, ведь несмотря на сокращение новых случаев коронавируса, опасность заражения остается.