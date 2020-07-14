Энергоблок Нововоронежской АЭС перевели на новый топливный цикл

Ростехнадзор (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) выдал Нововоронежской АЭС разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ) энергоблока №6 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) с реактором ВВЭР-1200 в режиме увеличенной длительности топливных циклов, т.е. в 18-месячном топливном цикле.

Ранее энергоблок №6 НВ АЭС работал в 12-месячном топливном цикле: перегрузка ядерного топлива проводилась раз в 12 месяцев.

После тщательного изучения пакета документов, обосновывающих безопасность перехода на новый топливный цикл, Ростехнадзор одобрил изменение условий действия лицензии на эксплуатацию ядерной установки энергоблока.

На данный момент свежее ядерное топливо (СЯТ), изготовленное Новосибирским заводом химконцентратов (ПАО "НЗХК"; входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") специально для первой загрузки 18-месячного топливного цикла, успешно загружено в реакторную установку.

Работа энергоблока будет проводиться в строгом соответствии с утвержденной "Программой опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №6 НВ АЭС с увеличенным межремонтным периодом более 12 месяцев".

"Внедрение нового топливного цикла значительно сократит суммарную длительность ремонтов на энергоблоке, увеличит коэффициент использования установленной мощности энергоблока, обеспечит прирост выработки электроэнергии. Нам предстоит большая работа с новыми типами ядерного топлива и контроль за его безопасной эксплуатацией", - сказал начальник отдела ядерной безопасности и надежности Нововоронежской АЭС Евгений Голубев.

Этап опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №6 НВ АЭС продлится около трех лет. По результатам ОПЭ будет принято решение об окончательном переходе энергоблока на 18-месячный топливный цикл. Аналогичная процедура планируется на энергоблоке №7 Нововоронежской АЭС.

"Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС, первый в мире энергоблок поколения "3+", являясь головным, прокладывает дорогу для дальнейшего совершенствования энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Внедрение 18-месячного топливного цикла на Нововоронежской АЭС позволит использовать этот опыт для подобных энергоблоков как в нашей стране, так и за рубежом", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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