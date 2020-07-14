Энергоблок Нововоронежской АЭС перевели на новый топливный цикл

Новости

Терминал аэропорта "Платов" эвакуирован после сообщения о минировании 12:37
В нижегородском озере нашли тело женщины со связанными руками 12:36
Силач из Ставрополя попал в книгу рекордов Гиннесса 12:35
Суд смягчил наказание экс-главе администрации Коми за взятку 12:28
Биологи: Северный Ледовитый океан превратился в "суп из водорослей" 12:28
В МГД считают необходимостью модернизацию Трудового кодекса в части удаленной работы 12:26
В Москве возобновляются бесплатные экскурсии 12:25
Семин предложил Кикнадзе уйти в отставку 12:22
В Москве введен оранжевый уровень опасности 12:17
В Аргентине коронавирус подхватили рыбаки, находившиеся более месяца в море 12:16
Житель Иркутской области попытался сдать ЕГЭ за родственника 12:15
В Курганской области более тридцати человек отравились шаурмой 12:04
В Ростове арестовали подозреваемого в подготовке серии терактов 12:03
Американку на Hyundai изгнали с парковки для Tesla 12:03
Ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара умер на 50-м году жизни 11:57
ЕС введет санкции против Турции из-за изыскательных работ в Средиземноморье 11:34
Старый Volvo S80 оказался опасным для детей 11:30
Пропавшая звезда сериала "Хор" Ная Ривера найдена мертвой 11:28
Ижевчанин заснял самую яркую за последние несколько лет комету 11:27
Газопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание 11:21
Страны ЕАЭС готовы совместно реализовать космический проект 11:20
В США проведут первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне 11:16
В Москве в добровольческой акции приняли участие более 21 тысячи волонтеров 11:11
Nissan показала новый бэби-кроссовер 11:05
Две недели количество новых случаев COVID-19 в Москве держится на низком уровне 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 11:36

Энергоблок Нововоронежской АЭС перевели на новый топливный цикл

Ростехнадзор (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) выдал Нововоронежской АЭС разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию (ОПЭ) энергоблока №6 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) с реактором ВВЭР-1200 в режиме увеличенной длительности топливных циклов, т.е. в 18-месячном топливном цикле.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Ранее энергоблок №6 НВ АЭС работал в 12-месячном топливном цикле: перегрузка ядерного топлива проводилась раз в 12 месяцев.

После тщательного изучения пакета документов, обосновывающих безопасность перехода на новый топливный цикл, Ростехнадзор одобрил изменение условий действия лицензии на эксплуатацию ядерной установки энергоблока.

Фото: Нововоронежская АЭС
11 работников НВ АЭС вошли в управленческий кадровый резерв Росатома

На данный момент свежее ядерное топливо (СЯТ), изготовленное Новосибирским заводом химконцентратов (ПАО "НЗХК"; входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") специально для первой загрузки 18-месячного топливного цикла, успешно загружено в реакторную установку.

Работа энергоблока будет проводиться в строгом соответствии с утвержденной "Программой опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №6 НВ АЭС с увеличенным межремонтным периодом более 12 месяцев".

"Внедрение нового топливного цикла значительно сократит суммарную длительность ремонтов на энергоблоке, увеличит коэффициент использования установленной мощности энергоблока, обеспечит прирост выработки электроэнергии. Нам предстоит большая работа с новыми типами ядерного топлива и контроль за его безопасной эксплуатацией", - сказал начальник отдела ядерной безопасности и надежности Нововоронежской АЭС Евгений Голубев.

Фото: Нововоронежская АЭС
Сотрудники Нововоронежской АЭС защитили магистерские диссертации

Этап опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №6 НВ АЭС продлится около трех лет. По результатам ОПЭ будет принято решение об окончательном переходе энергоблока на 18-месячный топливный цикл. Аналогичная процедура планируется на энергоблоке №7 Нововоронежской АЭС.

"Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС, первый в мире энергоблок поколения "3+", являясь головным, прокладывает дорогу для дальнейшего совершенствования энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Внедрение 18-месячного топливного цикла на Нововоронежской АЭС позволит использовать этот опыт для подобных энергоблоков как в нашей стране, так и за рубежом", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Трое военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса в Сирии
Косачев: Присутствие Египта в Ливии уравновесит активность Турции
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
Россияне назвали три главных признака работы мечты