Где в столице можно приобщиться к водным развлечениям

С пляжным отдыхом в этом году в столичном регионе как-то не задалось. Несмотря на жару, пляжи официального разрешения на эксплуатацию от Роспотребнадзора еще не получили, да и водоемов, к качеству воды которых у специалистов нет вопросов, становится все меньше. Но москвичи и жители области не унывают. Купаться нельзя? Что ж, найдем водные развлечения и получше.

Например, сапсерфинг. Это плавание на доске с одним веслом. Наверняка вам уже приходилось видеть на водоемах людей, плывущих стоя на предмете, похожем на большой сноуборд. Это и есть сапсерферы. "Те, кто гуляет на берегу, обычно показывают на нас пальцем, впрочем, это случается все реже", - рассказывает москвичка Кристина Малькова, занимающаяся плаванием на доске-лодке второй год. В прошлом году сап - именно так называется это плавсредство - она брала напрокат в сап-клубах, которых в Москве, оказывается, немало. В этом решила приобрести свою доску. "Надувные сапы стоят 35-45 тысяч рублей. А аренда на день обходится в пять тысяч. Прошлым летом я выходила кататься 10 раз, этим - уже 16. Вот и считайте", - объясняет Кристина.

По ее словам, сапсерфинг - это и отдых, и спорт, и удовольствие. Ты все время находишься на свежем воздухе, проезжаешь красивые места, где можно остановиться и сделать не менее красивые фото, а поскольку держаться на сапе помогают многие группы мышц, еще и держишь себя в хорошей физической форме. Научиться стоять на доске при этом просто, главное - иметь хороший вестибулярный аппарат и контролировать равновесие, а больших навыков здесь и не нужно. "Когда в прошлом году я занималась в сап-группах для начинающих, рядом катались и дети, и пенсионеры", - утверждает Малькова.

Начинать лучше именно в сап-клубах. Ведь кататься в Москве можно не везде. Например, чтобы выйти с доской на пруды, нужно иметь разрешение от администрации того парка или района, где эти пруды находятся. У клубов такие разрешения есть, а самостоятельно добывать его можно долго. Плюс не на всех прудах кататься приятно - есть водоемы с очень грязной водой.

Нельзя выходить в плавание и там, где проходят маршруты водной навигации и расположены посты государственной инспекции по маломерным судам. Поэтому на Москве-реке или канале имени Москвы сапсерфить не стоит, это чревато штрафом или и того хуже - несчастными случаями. А вот реки Яуза, Сетунь и Сходня для прогулок на сапе открыты. Сап-клубы, где можно взять напрокат лодку-доску и позаниматься с инструктором, есть в Строгино, в Серебряном Бору, в Крокус Экспо, в Зеленограде, в парке Покровское-Стрешнево. Часовое занятие стоит от 1,5 тысячи рублей.

А это вейкбординг, который еще называют развлечением для неугомонных. Фото: РИА Новости

Но любители более активных способов времяпрепровождения наверняка предпочтут сап-прогулкам вейкбординг или флайбординг. Эти развлечения в последнее время стали настолько популярны, что их начали предлагать в виде подарочных сертификатов. "Начиная с апреля мы продали 1,5 тысячи подобных сертификатов, а за первую декаду июля - еще 500", - рассказал "РГ" коммерческий директор интернет-магазина, специализирующегося на продаже подарочных сертификатов, Олег Пищалин. И это притом что оба направления относятся к экстремальным видам досуга, то есть такой сертификат не каждому другу подаришь.

Вейкбординг - это катание на лебедке, привязанной к катеру. Специальная обувь катающегося крепится к широкой доске, за счет этого он довольно быстро начинает уверенно себя чувствовать на воде - доска не уходит из-под ног при любом случайном наклоне, как это происходит, например, при виндсерфинге. Катер разгоняется до 30 километров в час, лебедка имеет длину 107 метров - в симбиозе можно исполнять трюки, взлетая на 8 метров над водой. Но этому, конечно, нужно учиться.

"Впрочем, получить дозу адреналина можно и без опыта, - утверждает инструктор по водным видам спорта Михаил Лукашов. - Если на доске стоит неопытный вейкбордист, катер идет на небольшой скорости, не делая резких виражей, создающих волны". Тогда доска лишь слегка подпрыгивает на воде, но и этого хватает для незабываемых эмоций. Правда, даже на спокойную воду новичка просто так не поставят. Десятиминутной поездке на лебедке предшествует инструктаж по технике безопасности и тренировка с инструктором. Наиболее популярным местом обучения новичков считается вейкборд-клуб на Пироговском водохранилище в 7 километрах от МКАД. Часовой сертификат стоит 4190 рублей.

Флайбординг - это тоже полеты на доске, только в высоту. Эта доска работает от гидроцикла, которым управляет инструктор. Катающийся надевает гидрокостюм и шлем, "обувает" доску и ложится на воду. Когда гидроцикл заводится, реактивная тяга поднимает доску с человеком вверх. "Полететь можно уже через несколько минут после начала инструктажа", - утверждает Лукашов. Причем в данном случае чем больше весит человек на доске, тем ему легче дается обучение. Слишком худосочных людей в прямом смысле слова сносит ветром, который образуют потоки воды под доской.

Научиться стоять на доске может человек с любым уровнем физической подготовки

Взлететь можно на высоту до 9 метров, на которой опытные флайбордисты делают сальто, прыжки, кувырки. Если что, падать с доски совсем не больно - гидрокостюм и шлем защищают от ударов о воду. Но сил полеты, даже если они без падений, отнимают много. "Много раз было так: покупает человек час флайбординга, а через 15 минут полетов падает на песок и говорит, что даже подняться нет сил. Поэтому сеты обычно делятся на 10, 15, 30 и 60 минут. Последние мы предлагаем опытным спортсменам", - уточняет инструктор.

Флайборд-клубы есть и в Москве - например, на пляже № 3 в Серебряном Бору и в Подмосковье - в Дубне, Мытищах, Можайске. Стоимость их услуг - от 1,5 тысячи рублей за 10 минут полета.