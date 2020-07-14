Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ливня. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

Как рассказал Бирюков, согласно прогнозу синоптиков, во вторник-четверг в столичном регионе может выпасть до 94 мм осадков, что соответствует месячной норме июля, из них до 70 мм - 14 и 15 июля. "Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18.00 мск среды и до 03.00 мск четверга, в этот период возможна гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 метра в секунду", - рассказал Петр Бирюков.

Заммэра сообщил, что приведены в готовность все службы и спецтехника, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул Петр Бирюков.

Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня.

"Городским службам дано указание провести очистку водоприемных решеток и ливнестоков, ревизию всех систем водоотведения, в местах понижения рельефа местности разместить водоперекачивающие устройства, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах, - отметил он. - На дежурстве находятся 300 бригад "Мосводостока", которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды".

Заммэра отметил, что в настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляет в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах.

Он призвал горожан не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Кстати, сообщить о последствиях непогоды можно по телефону единого диспетчерского центра 8 (495) 539-53-53 или в центральную диспетчерскую ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03.