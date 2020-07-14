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14.07.2020 17:24
Рубрика: Власть

Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Глава Курской области Роман Старовойт заявил о лишении квартальной премии чиновников, допустивших орфографические ошибки в официальных документах. На оперативном совещании он возмутился этим фактом, отметив, что порой видит под такими текстами несколько виз, но сам вносит правки.

Фото: YouTube
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- Вы вообще документы читаете? - задал он вопрос подчиненным и добавил, что эти документы готовятся для отправки в правительство России и лично президенту страны.

Как сообщает ТАСС, позже Роман Старовойт прокомментировал ситуацию с лишением чиновников премии. Он уточнил, что дисциплинарное взыскание госслужащие получили после устных замечаний. По его словам, обычно чиновник получает премию в сумме половины оклада и доплаты за классный чин. Для консультанта администрации области в денежном выражении это составляет 3,8 тысячи рублей, для председателя комитета - десять тысяч рублей.

Роман Старовойт также добавил, что в рамках конкурсного отбора на госслужбу каждый кандидат обязательно проходит тестирование, в том числе и на знание русского языка.

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