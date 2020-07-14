Липецкие чиновники ищут лекарство от давления на бизнес

Липецкая область, занимающая лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной активности, подготовленном экспертами Института экономики роста имени Столыпина, попала в конец списка регионов по административному давлению на бизнес, заняв 67-е место. Последнее обстоятельство весьма встревожило чиновников и даже стало поводом для рабочего разбирательства.

Заместитель главы региона Дмитрий Аверов отметил, что в основу рейтинга легло множество показателей. Как правило, оценивался результат работы в регионе контролирующих органов: доля предупреждений от общего числа наказаний для малого и среднего бизнеса, процент индивидуальных предпринимателей, подвергшихся проверкам, число штрафов и много чего еще. Липецкий губернатор Игорь Артамонов назвал показатель региона в рейтинге тревожащим. Ведь если судить по нему, то на бизнес в области оказывают существенное давление. А в нынешней ситуации, когда ограничения из-за пандемии и так повредили экономике, рост числа проверок может понизить уровень инвестпривлекательности. А этого не хотят ни власти, ни сами предприниматели.

Впрочем, представители контролирующих органов сошлись в одном. Как правило, любая проверка сейчас - это вынужденный визит к индивидуальному предпринимателю, на предприятие или фирму. Большинство таких проверок должно согласовываться с прокуратурой, и от этого правила не отступают. Но поводом для таких мероприятий становятся жалобы - на некачественный товар, услугу, на нарушения правил природопользования или пожарной безопасности. И результаты проверок тоже нельзя не брать во внимание.

Руководитель региональной Госжилинспекции Денис Надеев отметил, что только благодаря надзорным мероприятиям жильцы имеют возможность сменить коммунальную компанию, обслуживающую их дома.

- Неэффективные и недобросовестные УК могут быть лишены лицензии только посредством проверки. И если в прошлом году мы в результате этой работы добились прекращения лицензий у восьми компаний, то в этом - уже у пяти. И контроль необходимо усиливать, - уверен Надеев. - Но не штрафами, а посредством профилактических мероприятий. Мы, к примеру, проверки группируем. Смотрим, если в неделю поступило множество обращений с жалобой на одного и того же поставщика услуг, мы объединяем их и проверяем один раз.

Бизнес не должен нарушать закон, а представители контролирующих органов - злоупотреблять полномочиями

Руководитель региональной Инспекции по труду Любовь Лазарева отметила, что каждая проверка тоже производится после жалоб. Где-то нарушаются условия труда, где-то - не платят зарплату. А количество таких случаев остается высоким.

Замначальника управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям Максим Гурьев, в свою очередь, привел в пример такой результат проверочных мероприятий: свыше 30 тысяч гектаров земли оказались "похожи на бесхозные". Их обнаружили как раз во время проверок.

- Они или зарастали сорняками, или не использовались по назначению: там устраивали свалки или карьеры, - пояснил он. - Когда мы обращаемся к собственникам или арендаторам, они зачастую удивляются: "Разве это наша земля? А мы ее потеряли..."

Сами владельцы бизнеса на давление со стороны контролирующих органов если и жалуются, то не в первую очередь. Липецкий бизнес-омбудсмен Александр Бабанов представил на совете позицию предпринимателей и назвал совсем другие проблемы.

- Первая сложность связана с несоответствием ОКВЭДов и реального направления бизнеса, - отметил Александр Бабанов. - Предприниматели, которые занимаются торговлей непродовольственными товарами, не могут воспользоваться субсидиями и льготным кредитованием. И это, конечно, их не радует.

Принятые на уровне региона преференции для этого сектора малого бизнеса хоть как-то компенсировали потери. Напомним, что из областного бюджета было выделено примерно 30 миллионов рублей на выплаты предпринимателям, которые торгуют непродовольственными товарами. На каждого сотрудника они получили по 12130 рублей и властям благодарны.

- Вторая проблема связана с арендой. Арендодатели не идут на контакт, и предприниматели уже шутят: на прием к главе области легче попасть, чем добиться встречи с собственником торгового центра, - продолжил Бабанов. - Все опасаются второй волны коронавируса и очередного закрытия этих объектов и просто не знают, что им делать. Помимо этого, есть проблема с отключением электричества до решения суда - это практикуется в регионе, и предприниматели просят поддержки. Они согласны на такую меру, но если их вина в неучтенном потреблении электричества будет доказана.

Так или иначе, участники совета сошлись во мнении: даже в сложных условиях пандемии бизнес не должен нарушать закон, а представители контролирующих органов - злоупотреблять полномочиями. Вопрос в том, как не нарушить этот хрупкий баланс.